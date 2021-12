Sainz: "Hoop dat jonge garde zo blijft als er meer op spel staat in F1"

De 27-jarige Sainz behoort zelf ook nog tot de groep talenten, al verwijst hij in dat opzicht liever naar Lando Norris, George Russell en niet te vergeten zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft al twee overwinningen achter zijn naam staan, al staan de eerstgenoemden nog droog. Voor Russell is dat gezien zijn povere wapentuig allerminst een verrassing en Norris heeft zijn eerste kans op een F1-zege dit jaar gekregen in Rusland. Het is volgens Sainz nog maar het begin van wat veelbelovende carrières kunnen worden, des te meer omdat Russell volgend jaar de kleuren van Mercedes verdedigt en McLaren onder het nieuwe reglement ook voor de hoofdprijzen wil meedoen.

Mocht dat laatste inderdaad lukken, dan hoopt Sainz alvast dat de jonge garde de aanpak van de duels niet verandert. "Ik moet zeggen dat ik nu erg geniet van mijn gevechten met Charles, Lando en ook George. Zij vormen een nieuwe generatie - ik heb zelf niet helemaal hun leeftijd - en eentje waar ik heel graag mee race", laat Sainz aan onder meer Motorsport.com weten "Ze zijn fel en presteren op hoog niveau, maar weten de gevechten op de één of andere manier toch netjes te houden."

"Als ik dit jaar naar alle duels in het middenveld kijk en zie hoe we onszelf hebben gedragen, dan is dat alleen maar positief geweest", vervolgt Sainz. Naarmate de belangen groter worden en er wereldtitels op het spel staan, verandert dat vaak, maar Sainz hoopt dat die vlieger voor deze jonge generatie niet opgaat. "Als er volgend jaar al meer op het spel staat, dan moeten we dit wel zo zien te houden. Ik geniet oprecht van die harde maar faire gevechten, al ben ik nu ook wel op een punt in mijn carrière aanbeland dat ik met iedereen en ook op iedere manier kan vechten."

Norris heeft weer een stap gezet in 2021

Waar Sainz zijn voormalig teamgenoot Norris er in positieve zin uitpikt, is de Brit zelf ook van mening dat hij in 2021 goede stappen heeft gezet - ook in de wiel-aan-wiel-duels. "Ik heb nog altijd veel dingen om te verbeteren, maar ben best blij als ik terugkijk op 2021. Het is in ieder geval mijn beste seizoen tot dusver geweest", zo concludeert de nummer zes uit het WK. "Persoonlijk denk ik dat ik er alles aan heb gedaan om ons als team een goede kans te geven tegen Ferrari. Mensen realiseren zich ook niet dat Ferrari vanaf de allereerste race al ijzersterk was en dat ze gaandeweg gewoonweg beter zijn geworden dan wij. Zij hebben het dit jaar gewoon beter gedaan, waardoor wij moeten leren en volgend jaar sterker voor de dag moeten komen", is Norris strijdbaar.