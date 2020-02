Sainz: "Ben nog nooit zo hongerig naar succes geweest"

Toen Daniel Ricciardo naar Renault besloot over te stappen, werd het voor Carlos Sainz spannend of hij nog wel in de Formule 1 kon blijven. Maar McLaren was daar als redder in nood en haalde hem voor 2019 aan boord. Sainz, wiens contract in de zomer verlengd werd, floreerde in de MCL34 en sloot het kampioenschap als best-of-the-rest af, waarmee hij de onbetwiste kampioen was van de zogenaamde B-competitie, de strijd achter Red Bull, Ferrari en Mercedes.

"De start van het jaar was niet makkelijk en dat gold eigenlijk ook voor de tweede seizoenshelft. Op een of andere manier - waarschijnlijk door mijn zelfvertrouwen en de kennis dat we in de fabriek en op de baan de juiste kant op gingen - blijf je dan toch glimlachen en wachten tot de resultaten komen", zegt Sainz tegen Motorsport.com. "Toen de puzzelstukjes in Baku eenmaal op hun plek vielen, begon alles een stuk makkelijker te gaan. Ik had geen eenvoudig jaar bij Renault maar ik wist wat ik kon, in hoeverre ik kon helpen met het ontwikkelen van de wagen en in hoeverre ik het team de juiste kant op kon sturen. Natuurlijk weet je wanneer je ergens binnenkomt niet wat er gaat gebeuren, maar bij McLaren is het goed gegaan sinds de wintertests. Ik was het hele jaar op mijn best."

Dat Toro Rosso de Spaanse coureur liet vallen en ook Renault hem aan de kant schoof, was lastig voor Sainz. Het maakte 2019 uiteindelijk tot een extra mooi jaar, waarin hij met McLaren de weg naar boven heeft gevonden. "Naar McLaren gaan was het beste wat me kon overkomen als coureur, want eindelijk heb ik een plek gevonden waar ik langere tijd kan blijven. Ik was toe aan wat stabiliteit, want mijn carrière was tot dan toe een beetje een chaos. Het motiveerde me ook heel erg om te laten zien wat ik kan zodra ik in een stabiele omgeving zit en de tijd krijg om een team om me heen te bouwen. Ik kwam met een enorme honger naar succes bij McLaren, om eerlijk te zijn heb ik dat nog nooit zo erg gehad. Ik bracht 's winters veel tijd in de simulator door en toen de eerste drie races slecht gingen, werd ik nog hongeriger. En toen begon het ineens te lopen en begon ik meer dan ooit te genieten van mijn tijd in de Formule 1."

Op de vraag hoe het voor Sainz voelt om de kampioen van de B-klasse te zijn, zei hij: "Als coureur kijk je er wel naar, want je kan in het middenveld toch niet veel meer doen dan dat. Je vergelijkt jezelf met de Renault-coureurs, Sergio [Perez], die altijd in vorm is, en je eigen teamgenoot. Iedereen in het middenveld had goede kansen dit jaar om veel punten te scoren. Ik weet hoever ik voor stond op de rest, dus om die positie te hebben bereikt, is iets wat mij trots maakt. Het betekent waarschijnlijk dat we heel consistent waren en op de zondag een strakke uitvoering hadden."

