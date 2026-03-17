De nieuwe Formule 1-regels hebben tot verdeeldheid geleid in de paddock. Veel coureurs hebben hun kritiek geuit op de auto's en vergeleken het racen van dit jaar al met Mario Kart. Door de nieuwe krachtbronnen komt er meer vermogen van de elektromotor, maar moeten de coureurs ook meer energie managen. Het resulteert in veel inhaalacties, maar vaak doordat een coureur meer van de batterij over heeft dan de ander.

Williams-coureur Carlos Sainz, tevens voorzitter van coureursvakbond GPDA, benadrukt dat de auto's op circuits als Shanghai International Circuit "niet zo slecht" zijn omdat daar veel energie herwonnen kan worden, maar er komen ook circuits aan waar dat een groot probleem wordt.

"Ik denk dat circuits als Melbourne, Monza en Spa echt een heroverweging nodig hebben", stelt Sainz tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik denk dat ontwikkeling ook zijn rol zal spelen, maar ik ben er ook honderd procent zeker van dat dit niet de Formule 1 is zoals ik die wil zien."

"Ik ben er ook vrij zeker van dat de mensen aan de top dat ook zien en weten", voegt de Spanjaard toe. "Als je kijkt naar wat ze doen met graphics en dergelijke, proberen ze hun best te doen om iets te verkopen waarvan we volgens mij allemaal weten dat het niet de juiste formule is voor de Formule 1."

"Ik hoop echt dat er snel veranderingen komen, want zoals ik al zei is dit niet de beste formule. Zolang iedereen zich daarvan bewust is, denk ik dat het oké is om het aan het begin van het seizoen niet meteen perfect te hebben en daarna aanpassingen te doen om het beter te maken."

Ver van ideaalbeeld

Wat de situatie er niet beter op maakte, was dat er in China al vóór de start van de race vier uitvallers waren. Lando Norris, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto en Alexander Albon moesten vanuit de pitstraat de race bekijken doordat er problemen waren met de krachtbronnen.

"Het feit dat de twee McLarens, een Williams en een Audi niet op de grid stonden, laat zien hoe moeilijk we het onszelf maken met super ingewikkelde motoren, extreem complexe software en het gebruik van de batterij", meent Sainz.

Carlos Sainz is geen fan van de nieuwe F1-regels. Foto door: Lars Baron / Getty Images

"Ik vind nog steeds dat het geen goede indruk maakt. Uiteindelijk is het nog steeds aan de teams om met een betrouwbare motor te komen, maar wanneer de regels zo veeleisend en zo beperkend zijn, wordt het erg moeilijk om iets betrouwbaars te bouwen, omdat alles extreem complex is voor iedereen."

"Ik weet het niet, maar ik heb in mijn hoofd een ideaalbeeld van hoe Formule 1 zou moeten zijn, en deze versie staat daar heel ver vanaf. Tegelijk hoop ik dat ontwikkeling en het verfijnen van de regels de situatie in de nabije toekomst zullen verbeteren."

Pleister op een pleister

Niet alleen de manier waarop er geracet wordt door de nieuwe motoren is voor Sainz reden tot zorg. Ook de veiligheid is volgens hem in het geding, met name bij de start van de race. In Australië en China hadden enkele coureurs moeite om van hun startplek te komen. In Melbourne wist Franco Colapinto nipt de VCARB 03 van Liam Lawson te ontwijken nadat zijn auto was stilgevallen.

Daarnaast heeft Sainz ook zorgen over Straight Mode. Coureurs mogen in bepaalde zones de flaps op de voor- en achtervleugel openen voor meer topsnelheid, maar Sainz ziet dit als een "pleister op een pleister". "Racen met open vleugels op de rechte stukken bij 340 km/u betekent dat er vroeg of laat een zware crash zal komen bij zeer hoge snelheden, op circuits zoals Australië, bij kleine knikken, of op plekken zoals Jeddah", verklaart hij.

"Ik vind het niet goed. Ik vind het niet prettig om vol gas met 340 km/u te rijden zonder downforce in de auto en met open vleugels. Op circuits zoals hier, waar het echt een lang recht stuk is, is het nog oké, maar op andere circuits is het niet goed. Ik denk dat de Straight Mode eigenlijk een noodoplossing is voor een systeem dat momenteel te veeleisend is qua energiebeheer en niet goed past bij de circuits of de auto's die we nu hebben", besluit Sainz.