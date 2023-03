Sainz beleefde ‘grote momenten’: “Moeite met banden”

Het begin van de zaterdag in Jeddah was nog naar tevredenheid van Carlos Sainz. “In de derde vrije training was het gevoel oké, ik had een prima gevoel in de auto”, antwoordt de Spanjaard op een vraag van Motorsport.com. “Maar om de één of andere reden was de eerste sector een grote zwakke plek voor mij. Ik kreeg de banden niet aan het werk om te kunnen pushen in bocht 1/2 en bij hoge snelheden. Elke keer dat ik iets te veel pushte, had ik grote momenten.”

“Uiteindelijk kwam ik daar drie of vier tienden tekort”, doelt Sainz op de eerste sector. “Dat is heel veel tijd voor één sector. Er is dus duidelijk iets dat ik niet begreep of niet voor elkaar kreeg. Ik deed veel verschillende dingen met voorbereidingsronden en outlaps, maar kreeg de banden nooit aan het werk voor sector 1. In sector 2 en 3 was het oké, dus zonder dit probleem denk ik dat we een goede zondag kunnen hebben. Dit is niet de meest voorspelbare achterkant waarmee ik ooit heb gereden. Ik weet niet zeker of de eerste sector kwam door de auto of het opwarmen van de banden. Dat moeten we verder uitzoeken.”

Sainz vertelt dat Ferrari zich in de trainingen meer op de lange runs heeft gefocust. “We hadden ons misschien iets beter kunnen voorbereiden op de kwalificatie, misschien heeft dat me enigszins de das omgedaan”, vervolgt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Maar Charles heeft laten zien waartoe de auto in staat is. Als we dus een probleemloze dag hadden gehad, dan hadden we op P2 gestaan. Ik denk dat we nog steeds een sterke race kunnen hebben en dat we potentie hebben. Onze race pace zou beter moeten zijn. Laten we geduldig blijven, maar ik denk dat we voor het podium kunnen gaan.”

Video: De F1-update na de kwalificatie in Jeddah