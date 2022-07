Sainz duelleert met Leclerc: “We hebben niet veel verloren”

Bij de start van de sprintrace op de Red Bull Ring nam Carlos Sainz de tweede plek over van Charles Leclerc, maar laatstgenoemde stelde op weg naar bocht vier snel weer orde op zaken. Sainz liet het er echter niet bij zitten en opende later in de wedstrijd nogmaals de aanval op Leclerc, maar bleef zonder succes. Uiteindelijk finishte de Spanjaard als derde, op vier seconden van zijn Monegaskische collega. Leclerc werd tweede, op 1,6 seconde van winnaar Max Verstappen.

Na afloop werd op de persconferentie de vraag gesteld of de Ferrari-teamleiding misschien regels moet instellen dat de coureur die als eerste uit de eerste bocht komt het voordeel krijgt in het vervolg van de race en niet mag worden aangevallen door zijn collega. Dit om zo min mogelijk tijd te verliezen op de concurrentie. “Dat beslist Mattia Binotto”, reageerde Sainz tegenover onder meer Motorsport.com. “Maar het is niet zo dat we veel hebben verloren.”

Sainz zag namelijk dat Verstappen een sterke indruk maakte op het circuit bij Spielberg. Bovendien staat er in een sprintrace niet veel op het spel. “Er viel vandaag weinig te winnen of te verliezen, met slechts één punt verschil per positie. Het zag eruit alsof Max alles goed onder controle had, dus we hebben niet veel verloren. Het was een leuk gevecht en het was jammer dat ik hem niet kon pakken. Daarna verloor ik wat grip van de banden en moest ik de banden en batterij herstellen om weer in het ritme te komen. Maar het was leuk, zoals altijd hier.”

Daarnaast kreeg Sainz de vraag of Ferrari misschien meer op hem moet bouwen, omdat hij een oud-teamgenoot van Verstappen is en hem dus goed kent. Dat is volgens de enkelvoudig Grand Prix-winnaar echter niet van belang. “Ik denk niet dat dit zin heeft, het maakt niet uit wie zijn teamgenoot is geweest”, reageerde Sainz. “We proberen allebei om Max het leven zo lastig mogelijk te maken in het kampioenschap. We pushen volgas, want hij staat ver voor in het klassement en rijdt heel goed. Hij is het hele weekend al snel en zal in de race moeilijk te verslaan zijn.”

Video: Het gevecht tussen Leclerc en Sainz in Oostenrijk