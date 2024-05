Sainz gek op old skool circuits: Imola, Zandvoort en Suzuka moeten blijven

Hoewel het Albert Park-circuit in Melbourne al enige tijd meegaat en Suzuka in Japan een favoriet is van vrijwel elke Formule 1-coureur, zijn de meeste coureurs blij weer dat het F1-seizoen dit weekend in Europa verdergaat op een klassiek circuit.

Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – in eerste instantie alleen vernoemd naar Dino Ferrari, maar na zijn dood in 1988 ook naar Enzo zelf – is een van de klassieke circuits op de kalender. De omloop werd in 1953 in gebruik genomen en is sinds 1980 af en aan gastheer geweest van drie verschillende Grands Prix, die van Italië, San Marino en tegenwoordig Emilia-Romagna. Coureurs prijzen het technische 4909 meter lange bochtige en glooiende asfaltlint aan de oevers van de rivier Santerno rivier om zijn technische karakter en noemen het liefkozend de "kleine Nürburgring."

Ferrari-coureur Carlos Sainz die zondag met een flink aantal updates hoopt de strijd aan te kunnen met Max Verstappen, is buitengewoon gecharmeerd van het circuit. "Dit [circuit] herinnert ons er allemaal aan waarom we fan van deze sport zijn geworden", aldus de Spanjaard tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend. Toch vindt hij dat de circuitdirectie niet achterover mag leunen want inhalen blijft een probleem. "Als je kijkt naar de inhaalmogelijkheden hier of in Monaco, dan moeten we deze old skool circuits aantrekkelijker maken. Maar het hoort ook wel bij de Europese stijl van autoracen waar ik gek op ben. Samen met Suzuka en Zandvoort voel je hier dat je auto echt tot leven komt dus ik ben er een groot voorstander van hier terug te komen."

Kevin Magnussen van Haas F1 deelt de mening van Sainz. "Dit soort banen zijn gewoon een stuk intimiderender dan sommige nieuwe circuits, die erg veel lijken op het racen in een simulator." Toch heeft ook de Deen een puntje van kritiek. De coureur van Haas vindt de pitstraat in Imola te lang, zeker gezien het feit dat het circuit niet echt veel inhaalmogelijkheden heeft. "Als je de tijd voor een pitstop korter maakt dan kun je eerder voor een tweestopper gaan."

Inhalen is een nachtmerrie op Imola Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Kleinere auto's

Volgens Lando Norris moet – om oude circuits als Imola voor de F1-toekomst te bewaren – niet alleen naar aanpassingen aan circuits worden gekeken, maar ook naar het materiaal waarmee wordt geracet. "Wij willen op deze circuits racen, omdat ze voor ons als coureurs uitdagender zijn, maar tegelijkertijd is het hier moeilijker inhalen. Andersom, op circuits die mensen misschien minder aanspreken, kan er juist door run-offs wel goed ingehaald worden. Ik ben bij een historische Grand Prix geweest en het beste daaraan is ten eerste het geluid, maar daarnaast ook de afmetingen van de auto's. Kleinere en lichtere auto's maken meteen al het verschil en dan kunnen we veel meer van dit soort circuits genieten."