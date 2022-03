Sainz: Het gehobbel is maar irritant, hopelijk is het snel opgelost

F1-teams werden in Barcelona verrast door hevig hobbelende F1-auto's, porpoising genoemd. Op de rechte stukken worden de auto's naar beneden gedrukt, waarna de luchtstroom plots stopt en de auto weer omhoog komt. Het gevolg is dat de bolides flink gaan hobbelen. Met name in een door F1 zelf vrijgegeven video was dit bij de F1-75 van Ferrari goed te zien. Maar de Italianen waren niet de enige met het probleem, meer formaties liepen tegen porpoising aan. Al leek McLaren de dans redelijk te ontspringen. Momenteel zijn alle F1-teams druk bezig het probleem te verhelpen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Dit kan betekenen dat F1-coureurs moeten wennen aan het stuiteren, al hoopt Carlos Sainz dat er snel een oplossing komt.

Ik schrok er eerst een beetje van Pierre Gasly

"Het voelt niet echt fijn", zegt de Spaanse coureur. "We rijden ongeveer 300 kilometer per uur en gaan dan wel 30 of 40 millimeter op en neer. Dat is zeer irritant. Hopelijk komt er een oplossing en is het niet iets waar we mee moeten leren leven. Het zit nu wel echt op de limiet. We leren de auto steeds beter kennen, dus je moet vertrouwen op iedereen die zegt dat het beter wordt."

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas, wiens team ook flink last had van het gehobbel, stelt dat porpoising invloed heeft op het zicht bij het naderen van een bocht. "Het heeft op alles wel een beetje effect", spreekt de Fin. "Het is niet echt comfortabel en het is ook wel tricky. Je verliest ook constant druk, want de downforce gaat op en neer. Het kan ook invloed hebben op het remmen. Onze grootste zorg is dat het invloed heeft op een aantal componenten in de auto. Het is voor het team een nieuwe zorg waar ze mee moeten leren omgaan, het is daarbij van belang om de afstelling te optimaliseren. Maar het is voor iedereen wel een uitdaging."

Volgens AlphaTauri-rijder Pierre Gasly moeten F1-teams in bepaalde periodes van de race rekening houden met de mogelijke gevolgen van porpoising, vooral wanneer de bandenspanning daalt en de auto's dichter bij de grond komen. "Het is niet heel plezierig", legt de Fransman uit. "Ik schrok er eerst een beetje van, ik had het niet verwacht. Maar het is zaak om ermee om te leren gaan. In bepaalde omstandigheden tijdens een race, denk aan safety cars of een dalende bandenspanning, kan het echt een probleem worden. We moeten alle situaties bij langs waarin het erger kan worden. Op dit moment is het echter de bedoeling dat we op basis van ontwikkeling het onder de knie krijgen, al gaan sommige teams dat beter doen dan andere. Wij staan er niet verkeerd voor, maar het kan beter."