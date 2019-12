Heeft een tweet van Sainz een ontwerpgeheim van McLaren onthuld?

McLaren-coureur Carlos Sainz plaatste eerder deze week een foto op Twitter waarin hij liet weten dat hij zijn stoeltje voor het Formule 1-seizoen 2020 heeft laten schuimen. De Spanjaard deed dat op creatieve wijze, middels de spiegeling in zijn helmontwerp. Toch heeft hij daarmee onbewust meer vrijgegeven dan vermoedelijk de bedoeling was.

Op de achtergrond is namelijk een airbox te zien die duidelijk verschilt van de versie van het voorbije seizoen. Waar men dit seizoen opteerde voor een grote airbox met daarin verschillende kanalen naar diverse componenten van de motor, lijkt op de nieuwe foto een opgesplitst kanaal zichtbaar. Aan beide zijden van een centraal element bevinden zich twee openingen om de lucht naar de gewenste plaats te sturen. Het concept zagen we dit seizoen bij Alfa Romeo en eerder al bij onder meer Lotus, Force India en Mercedes.

Dat is geen garantie dat we dit concept ook daadwerkelijk gaan zien op de McLaren MCL35, maar het is in elk geval een opvallende wijziging ten opzichte van afgelopen jaar. En waarom zou het team een dergelijke vormgeving ontwikkelen maar niet gaan gebruiken?

Hieronder een overzicht van eerdere varianten van deze vormgeving.

Slider Lijst Alfa Romeo C38 1 / 5 Foto door: Sauber F1 Team De C37 beschikte al over de opgesplitste airbox en dat concept werd in 2019 doorgetrokken. Op deze manier heeft het team meerdere kanalen om lucht richting de power unit te sturen. Lotus T128 dubbele air intake 2 / 5 Foto door: Giorgio Piola Nog voor de rebranding tot Caterham, reed ‘Team Lotus’ met een dubbele luchtinlaat om beide kanten van de V8-motor van koele lucht te voorzien. Force India VJM04 air intake 3 / 5 Foto door: Giorgio Piola De Force India VJM04 werd in 2011 al voorzien van dergelijke ‘snorkels’. Mercedes W01 airbox vergelijking 4 / 5 Foto door: Giorgio Piola De terugkeer van Mercedes als fabrieksteam in 2010 ging gepaard met enkele innovatieve concepten, waaronder deze opgesplitste airbox. McLaren MCL34 5 / 5 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images Ter vergelijking de vormgeving van McLaren in 2019.

Met medewerking van tech-expert Matt Somerfield