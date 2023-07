Carlos Sainz gefrustreerd door beslissingen aan Ferrari-pitmuur

Carlos Sainz evenaarde met de vierde plaats in de Grand Prix van Oostenrijk zijn beste resultaat van het huidige Formule 1-seizoen. Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc mocht de gang naar het podium maken. De Monegask finishte achter de dominante Max Verstappen. Sainz zette in de openingsfase van de race zijn ploegmaat onder druk, maar vechten mochten beide heren niet. Dat was voor de race al afgesproken. Het maakte Sainz kwetsbaar tijdens de virtual safety car, die zijn Grand Prix in gevaar bracht en hem drie plaatsen kostte. Beide Ferrari-coureurs kwamen tijdens die virtuele neutralisatie naar binnen voor een dubbele pitstop. Toen de Spanjaard aan de beurt was, werd de groene vlag weer gezwaaid. Hierdoor kon Sainz niet optimaal profiteren van de virtual safety car.

"Ik was bijzonder snel in de eerste en tweede stint", legt hij uit. "De tweede stint kwam echter al in gevaar door de eerste bandenwissel. Doordat ik achter Charles naar binnen kwam en de VSC stopte ten tijde van mijn bandenwissel, verloor ik zes tot zeven seconden aan tijd. Ik verloor posities op de baan die ik niet had mogen verliezen. Ik moest vervolgens op de mediums pushen om de mensen in te halen, waarbij ik ook nog eens een straf kreeg voor het overschrijden van track limits. Met mijn tempo was overigens niets mis. Ik was behoorlijk snel."

Volgens de Madrileen was een dubbel podium mogelijk, maar werd dit voorkomen door een tactische misser, het feit dat de Scuderia Leclerc en Sainz niet liet wisselen op de baan en de tijdstraf van vijf seconden. Omdat hij door de twijfelachtige beslissingen vanaf de Ferrari-pitmuur punten verloor, kan hij naar eigen zeggen met moeite positief terugkijken op de wedstrijd.

"Ik ben gewoon gefrustreerd", gaat hij verder. "Ik heb al een aantal races behoorlijk wat snelheid in de auto. Ik had graag gewild dat ik er meer uit kon halen. Ik ben dit jaar met name in de races snel en heb het idee een grote stap gemaakt te hebben. P4 is niet slecht, maar P2 of P3 was mogelijk vandaag. Ik ben wel blij met mijn eigen performance hier. Ik maakte een paar keurige inhaalacties en verdedigde goed. Zodra ik in de buurt kwam van een auto, ging ik er voorbij. Ik was goed bezig met mijn banden en tegelijkertijd viel ik aan. Dat is misschien de reden van mijn frustraties. Ik heb moeite om het positieve van deze P4 te zien, met name door mijn tempo en het inhalen en verdedigen dat ik deed. Ik rijd op dit moment best goed. Daarom baal ik dat ik niet meer punten heb kunnen scoren."