Sainz maakt zich geen zorgen over hitte in F1-weekend Qatar

Het belooft een bijzonder warm Formule 1-weekend te worden in Qatar. Tijdens de eerste training en de sprint shootout is niet uitgesloten dat de 40 graden aangetikt gaat worden, terwijl tijdens de beide races 35 graden op de thermometer verwacht wordt. Voor Ferrari-coureur Carlos Sainz niet per se een reden om zich zorgen te maken, want bij eerdere warme races - zoals tijdens zijn overwinning in Singapore - kwam de Spanjaard goed voor de dag. "Ik weet dat het in Singapore heel erg heet aanvoelde en daar deed ik het erg goed. Ik ben daarom niet bang [voor de hitte in Qatar], ik ben er juist klaar voor", vertelt een optimistische tweevoudig Grand Prix-winnaar.

Toch verwacht Sainz wel dat het heel anders gaat worden dan in Singapore, want qua temperatuur zijn de verwachtingen dat het in Qatar een stuk warmer gaat worden. "Het is een extreem geval en ik hoop niet dat het in de toekomst zich gaat herhalen", zegt de 29-jarige Madrileen, die daarmee refereert aan de kalender van 2024 waar de race in het Emiraat twee maanden later op de agenda staat. "De organisatoren hebben hard hun best gedaan om de race op de best mogelijke dag te laten rijden. De coureurs zullen veel last hebben van alle hitte en het gaat absoluut geen comfortabele race worden."

Het circuit van Qatar kenmerkt zich door veel snel op elkaar volgende middelsnelle bochten. Volgens Sainz maakt dat de race voor Ferrari een grote uitdaging "Het is bijzonder dat onze auto in Singapore kan winnen en dan in Japan veertig, vijftig seconden achter de winnaar finisht", verklaart de Spanjaard, die ondertussen begrijpt hoe de verschillen ontstaan. "De bochten met medium-snelheid, dat is ons zwakke plek." De verhalen dat de SF-23 moeite heeft om de banden in hete omstandigheden goed te managen doet de coureur af als onzin.

Over de doelstellingen blijft de Spaanse coureur nog onduidelijk: "Als de auto goed genoeg is voor een P7, dan moet ik zevende worden. Als we goed genoeg zijn voor P3, dan gaan we voor de derde plek. We gaan het allemaal wel zien." Wel is hij hoopvol, gezien het een sprintweekend betreft. "Normaal doen we het dan goed, dus hopelijk compenseert het onze problemen met het karakter van de baan wat."