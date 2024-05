Sainz niet zeker van Audi F1-stoeltje: "Wil juiste keuze maken"

Carlos Sainz kreeg aan het begin van het seizoen slecht nieuws te verwerken. Lewis Hamilton werd groots aangekondigd bij Ferrari en dat betekende dat de Spanjaard aan het einde van dit seizoen de Scuderia zal moeten verlaten. Een van de mogelijke bestemmingen voor Sainz is Sauber, dat in 2026 het Audi-fabrieksteam wordt. De Duitsers zijn al enige tijd geïnteresseerd in Sainz en Red Bull-adviseur Helmut Marko suggereerde zelfs dat de Spanjaard al "een zeer lucratief aanbod van Audi" had ontvangen. Spaanse media berichtten deze week nog dat Sainz dat aanbod van Audi heeft afgewezen.

Het lijdend voorwerp zelf zei donderdag in Miami dat die suggesties "geen waarheid" bevatten. Ook op de vraag of hij van Audi de ruimte heeft gekregen om eerst met andere teams te praten, was Sainz duidelijk. "Nee, de enige zekerheid die ik heb, is dat ik voor mezelf de juiste beslissing wil nemen. Daarom duurt het ook wat langer en daarom wil ik alle opties bekijken voordat ik een fundamentele beslissing neem."

Afgelopen weekend werd bekend dat Sauber/Audi zich voor de komende jaren heeft verzekerd van de diensten van Nico Hülkenberg. Geen verrassende keuze, aldus Sainz die in het verleden bij Renault met de Duitser samenwerkte. "Ik denk dat Nico naar Audi volledig logisch is, voor hen en voor Nico. Ik denk dat hij een geweldige coureur is wiens talent ik van dichtbij heb kunnen zien. Het is een geweldig dat ze hem hebben kunnen vastleggen en ik feliciteer ze omdat hij het geweldig heeft gedaan bij Haas."

Tijdens de persconferentie in het Hard Rock Stadium van Miami herhaalde Sainz nog maar eens dat "er bepaalde dingen zijn die niet volledig van mezelf afhangen en dat er nog wat moet gebeuren" met betrekking tot zijn F1-keuze voor 2025. "Maar in de tussentijd is het niet zo dat we helemaal [met onderhandelen] gestopt zijn", voegde hij eraan toe. "We zijn nog steeds in gesprek met mensen en gaan vooruit waar we vooruit kunnen gaan."