Sainz heeft nog steeds geen twijfels over keuze voor Ferrari

Sainz wordt bij Ferrari de vervanger van Sebastian Vettel, die de Scuderia na zes seizoenen moet verlaten. De Spanjaard komt over van McLaren, nadat hij voor de uiteindelijke start van de huidige jaargang al een contract tekende bij de Scuderia. Het Italiaanse fabrieksteam beleeft echter een moeilijk seizoen en dat leidde tot de suggestie dat Sainz misschien beter af zou zijn als hij bij zijn huidige team zou blijven. Ook F1-baas Ross Brawn uitte zijn zorgen eerder deze week: “Wat een droomtransfer naar Ferrari leek, ziet er nu niet zo goed uit. Dat moet hem zonder twijfel nerveus maken over zijn vooruitzichten voor volgend jaar”, zei Brawn.

Toch ontkent Sainz dat hij zorgen heeft over zijn keuze voor Ferrari. Hij ontkent dat hij spijt heeft van zijn keuze voor de renstal. “Ik ben heel erg op mijn gemak met de keuze die ik gemaakt heb”, zei hij op donderdag voorafgaand aan de Italiaanse GP, waarin hij tweede werd en beide Ferrari's zag uitvallen. “Laten we niet vergeten dat ze vorig jaar zeven pole-positions wisten te pakken, dus het is een team waarvan ik denk dat ze weten hoe ze goede auto’s moeten bouwen. En of ik nerveus ben? Wat mij nerveus maakt, is dat ik 30 punten verlies zonder daar schuld aan te hebben. Dat is waar ik me echt zorgen om maak. Dat is wat mij laat denken ‘hoe op aarde heb ik zoveel punten verloren en waarom gebeurt mij dit?’ Ik heb het volste vertrouwen en ben klaar om volgend jaar naar Ferrari te gaan. Meer zin kan ik er niet in hebben.”

Afgelopen week merkte Sainz de eerste gevolgen van zijn aankondiging bij Ferrari. “Ik kan het enthousiasme van de tifosi al voelen in de manier waarop ze me benaderden toen we het hotel verlieten. Op een of andere manier weten ze je te vinden en geven ze je goede energie, en die goede energie laat mij al voelen hoe geweldig het volgend jaar wordt om onderdeel te zijn van een team met zo’n historie. Eerlijk gezegd denk ik niet dat er ooit een slecht moment is om naar Ferrari te gaan. Het is zo’n uniek ervaring en zo’n bijzondere plaats voor een F1-coureur, dat ik niet denk dat er een moment is dat je zegt ‘ik wil niet naar Ferrari’. Als je mij 100 keer de kans geeft, dan grijp ik die altijd aan.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble