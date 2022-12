Sainz ziet Vasseur slagen bij Ferrari: "Moeten hem tijd geven"

Nadat Mattia Binotto eerder deze maand zijn ontslag indiende als teambaas en technisch directeur van Ferrari, heeft het team snel geschakeld. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur vanaf 2023 aan het roer staat. Het wordt het derde F1-avontuur voor de Fransman, die na een korte stint bij Renault in 2016 de afgelopen zes jaar de baas was bij Alfa Romeo-Sauber. De benoeming van Vasseur kan op goedkeuring rekenen van Carlos Sainz, zo liet hij blijken tijdens een evenement van sponsor Estrella Galicia. Hij hoopt dat zijn komst voor een "positieve verandering" kan zorgen bij Ferrari.

"Zodra een nieuw iemand arriveert, heeft diegene extra motivatie om het goed te doen voor zowel zichzelf als voor het team", zegt Sainz over de komst van Vasseur naar Ferrari. "Je moet hem de tijd geven om te kijken hoe het team werkt en om erachter te komen welke veranderingen nodig zijn. Ferrari is heel groot en ik weet dat dit tijd gaat kosten. Dat lukt niet van de ene op de andere dag."

Na de aankondiging van Vasseurs overstap naar Ferrari heeft Sainz al contact met hem gehad. Hun contact gaat echter al enkele jaren terug, want Vasseur wilde Sainz graag naar Renault halen toen hij daar in 2016 werkzaam was. Na diens vertrek als teambaas maakte de Spanjaard in 2017 inderdaad de overstap, om daarna via McLaren bij Ferrari terecht te komen. "Ik heb goede dingen over hem gehoord", vervolgt Sainz. "Ik ken hem persoonlijk, hij wilde mij al aantrekken toen hij bij Renault zat. Ik heb hem gisteren telefonisch gesproken. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen."

Veel geleerd van eerste jaar in winnende auto

Vasseur neemt het roer bij Ferrari over van Mattia Binotto, onder wiens leiding de Scuderia afgelopen seizoen goede progressie boekte en tweede werd in beide kampioenschappen. De leiding aast echter op wereldtitels, die het team al sinds 2008 niet meer behaald heeft. Afgelopen jaar leek de F1-75 daar wellicht wel de snelheid voor te hebben, maar mede door strategische fouten en technisch malheur bleven de titels uiteindelijk buiten bereik. Voor Sainz was het de eerste keer in zijn carrière dat hij over zo'n goede auto beschikte. "Daar heb ik veel van geleerd", stelt hij. "Ik weet zeker dat ik hier profijt van ga hebben om me in de toekomst te verbeteren."