Kwalificeren op een nat stratencircuit. De Formule 1-coureurs hebben voor makkelijkere uitdagingen gestaan. Carlos Sainz was een van de twintig rijders die het moest gaan proberen zaterdag. Hoewel de intermediate in Q1 de meest logische beslissing was, veranderde dit in het tweede deel. De baan droogde langzaam op, maar uiteindelijk bleek het toch ook in Q2 nog te nat voor slicks. In de derde sessie werden de rode rakkers op de wagens geschroefd. Voor de Spanjaard was het van belang om tot aan de laatste ronde geen risico's te nemen.

"Je moet het voorzichtig aanpakken en geen fouten maken. Dat was het doel tot aan de laatste ronde. In dat rondje gingen we ervoor, maar achteraf ben ik een ronde te vroeg gegaan. Ik realiseerde me achteraf dat ik het beter een omloop later had moeten proberen. Op die manier kon ik het sneller worden van de baan maximaliseren", zegt Sainz over zijn kwalificatie. "Het was tot aan de laatste sector een prima rondje. Ik zat echter meer dan een tiende bij pole vandaan. Dat doet wel pijn."

Het Marina Bay Street Circuit is voor de GP van 2022 op sommige plekken van nieuw asfalt voorzien. Dit had invloed op het opdrogen van de baan. "De oude gedeeltes waren droog en de nieuwe stukken nat. Sommige bochten schoot je nat in, terwijl andere bochten weer droog waren", vervolgt de Ferrari-coureur. "Het stelt wel de skills van de coureurs op de proef. Ik denk dat ik pole tot aan bocht zestien in handen had. Daar had ik een klein momentje en verloor deze weer. Het is wat het is. Ik ga niet te veel klagen. Hopelijk kunnen we morgen de schade herstellen."

En Sainz moet zondag van de vierde positie komen. Inhalen is vrij lastig gebleken in voorgaande races, al heeft de toevoeging van een derde DRS-zone voor meer actie gezorgd. Kan de Spaanse rijder zich een weg naar voren banen of blijft het bij P4? "Het wordt lastig inhalen, maar hopelijk krijg ik mogelijkheden."

Video: Sainz naar de vierde startpositie voor de Grand Prix van Singapore