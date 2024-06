Sainz: Formule 1-plannen voor 2026 lijken me 'extreem' en 'overdreven'

In Canada heeft de FIA de plannen voor de toekomst van de Formule 1 gepresenteerd. In 2026 gaat zowel het motor- als het chassisreglement ingrijpend op de schop. Om de nieuwe motorformule met een fifty-fifty verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten te laten werken, moet de hoeveelheid luchtweerstand flink omlaag. Het leidt tot regels met een zogenaamde X-mode en Z-mode. De laatstgenoemde stand is de reguliere staat van de auto's in de bochtige gedeelten, terwijl X-mode juist de low-drag configuratie voor de rechte stukken is. Ter vervanging van DRS komt er eveneens een 'Manual Override Mode' bij, die enigszins te vergelijken is met 'Push to Pass' uit IndyCar.

'Het lijkt me een beetje overdreven wat we proberen in 2026'

Lando Norris heeft zijn zorgen al geuit over de enorme ommekeer in het reglement. Volgens de McLaren-coureur zal de introductie van de nieuwe motor- en chassisregels grotere verschillen opleveren en dus een deel van de amusementswaarde weghalen. Het is een lezing die grotendeels door Carlos Sainz wordt gedeeld: "Als je zo'n andere motor introduceert, de aerodynamica compleet verandert, het gewicht, de banden en ga zo maar door, dan is het geen geheim dat er weer grotere verschillen ontstaan", reageert de Spanjaard. "Tegelijkertijd lijken ze de vrijheid van het reglement wel behoorlijk in te perken, zodat niemand meer iets speciaals kan vinden. Maar ja, in 2022 zeiden we exact hetzelfde en zie wat er toen is gebeurd... Daardoor proberen ze het volgens mij steeds verder in te perken, in de hoop dat het werkt."

Op de vraag van Motorsport.com laat Sainz ook meteen weten dat het 2026-reglement tot nu toe nog geen geweldige indruk op hem maakt. "Van wat ik heb gezien, lijkt het me een beetje overdreven wat we proberen te doen in 2026. Dat geldt voor alles, voor de motor en de aerodynamica. We proberen misschien wel te veel met alle dingen te spelen: downforce links en rechts manipuleren, vijftig procent van het vermogen uit de elektrische motoronderdelen halen, ik weet het niet... Het lijkt extreem en ik ben benieuwd om te zien waar ze uiteindelijk op uit gaan komen", duidt Sainz op het definitieve (en meer gedetailleerde) reglement dat nog moet worden afgehamerd. Dat gezegd hebbende, weet de afzwaaiend Ferrari-coureur ook dat er andere factoren een rol spelen. "Als dit ervoor zorgt dat Audi de sport in komt en dat Honda blijft, dan is dat goed voor de sport. Laten we zien hoe het uiteindelijk uitpakt."

Maakt de 2026-auto een einde aan lagerugpijn voor coureurs?

Sainz heeft zich in het verleden ook meermaals uitgesproken over de fysieke gevolgen van de grondeffectauto's. Zo heeft de Madrileen laten weten dat coureurs lichamelijk de prijs betalen voor de lage rijhoogte en de stijve ophangingen die nodig blijken om snel te zijn. De FIA heeft het als één van de speerpunten voor 2026 geformuleerd, waar Sainz logischerwijs wel blij mee is. "De FIA en de teams hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe reglement het rijcomfort voor coureurs zal verbeteren. Met de huidige generatie auto's is dat echt een probleem, vooral pijn in de lage onderrug en de fysieke gevolgen die dat heeft voor onze lichamen. We moeten de FIA in dat opzicht vertrouwen, al is het zeker een zorg die we hebben uitgesproken voor de langere termijn."