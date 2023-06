Ferrari begon vorig jaar nog sterk aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1 met de nieuwe technische reglementen, maar worstelt sinds de tweede seizoenshelft van 2022 om echt competitief voor de dag te komen in de race. De snelheid op de zaterdag is nog wel in orde, maar Carlos Sainz en Charles Leclerc hebben in de afgelopen acht races 122 punten gescoord, waar Red Bull nu al op 321 punten staat. Beide coureurs hebben al hun onvrede uitgesproken over de inconsistentie van de SF-23, al zijn er sinds de introductie van het updatepakket in Barcelona wel stappen gezet en weet het team beter wat ze moeten doen om de problemen aan te pakken.

Terugblikkend op de problemen van Ferrari, wijst Sainz naar vorig jaar. Toen waren er volgens hem al vraagtekens over het racetempo van Ferrari. "Als je het een beetje analyseert als een groter geheel, kon je al tegen de tweede helft van vorig jaar zien dat we een auto hadden die in staat was om te vechten voor pole-positions, maar in de race werden we altijd verslagen door Red Bull", zegt Sainz in een exclusief interview met Motorsport.com. "Mensen wezen heel vaak naar de strategie, maar vaak was het juist dat we niet echt zo snel als zij in de race waren, zoals in Boedapest of Austin, of andere locaties waar we van pole vertrokken en terugvielen. Misschien was het verschil daar dat we de pole met maar één tiende van een seconde pakten, maar in de race kwamen we twee of drie tienden tekort. Maar de delta is dat we er dit jaar een halve seconde vanaf staan in kwalificatie, en acht tienden in de race. De delta's zijn dus misschien wat groter."

Timing van concept

De twijfels over het racetempo kwamen dus vorig jaar al aan het licht, toen Ferrari zich al had toegewijd aan het concept van de SF-23. Sainz legt uit dat Ferrari toen nog niet kon weten wat de situatie was, zeker omdat Red Bull pas vanaf de tweede seizoenhelft echt op dreef kwam. "Het is iets interessants. Als je terugkijkt naar vorig jaar, toen deze auto geboren werd, waren we nog steeds supercompetitief", zegt de Spanjaard. "We hadden dus geen tijd om te weten hoe het tweede deel van het seizoen zou verlopen. We wisten niet dat deze auto het moeilijk zou krijgen op racetempo."

"We waren snel in de race, snel in de kwalificatie in de eerste zes of zeven races van het seizoen, dat is waarschijnlijk waarom deze auto zo is geworden", voegt Sainz toe. "En omdat je je pas na zes of zeven races toewijdt aan een auto of aan een concept, hebben die sterke eerste zes races van het seizoen [2022] ons misschien ook wel vertrouwen gegeven in dit concept en deze auto. Misschien als de tweede seizoenshelft eerder was gekomen, was de eerste helft [van 2023] misschien makkelijker geweest. Je kunt het van twee kanten bekijken. Dat is waarom de Formule 1 zo ingewikkeld en moeilijk te begrijpen is. Het is makkelijk om van buitenaf kritiek te leveren. Je moet het gewoon accepteren en ervoor zorgen dat je de juiste stappen zet en als een team blijft werken."

'SF-23 kan je verrassen'

Het kostte Sainz vorig jaar wat tijd om zich op zijn gemak te voelen in de F1-75, met de SF-23 leek het de zoon van rallylegende Sainz sr. een stuk minder moeite te kosten - ook al is de auto dit jaar niet meer zo competitief als vorig jaar. Hoewel het er makkelijker uitziet van buitenaf, benadrukt Sainz dat de SF-23 nou niet per se voor veel vertrouwen zorgt als je de limiet opzoekt. "Ik zal niet liegen: het gevoel in de auto is nog steeds niet geweldig. Het is geen auto waarmee ik op de limiet rijd, ik voel me niet op mijn gemak op de limiet. Deze auto kan je verrassen, het is een lastige auto. Je kan het van buitenaf zien, maar nu begrijp ik een soort van hoe ik de auto moet afstellen en besturen."

"Als ik deze twee variabalen onder controle heb, weet ik dat ik elk weekend de auto neer kan zetten waar deze ongeveer hoort te staan", vervolgt Sainz. "Met uitzondering van Baku, wat nog steeds een weekend is dat ik niet begrijp en nooit zal begrijpen. De andere weekenden stond ik ongeveer waar de auto hoorde te staan. In die zin ben ik er trots op, maar ik ben ook niet blij omdat ik er meer van wil genieten, ik wil meer pushen en niet steeds terugvallen in de race. Ik wil vooruit kunnen kijken. Ik wil niet de hele tijd in de spiegels hoeven kijken in de races. Dat is wat we nu proberen te verbeteren."

Vasseur de juiste man om Ferrari te leiden

Iemand die voor een deel van die verbeteringen moet zorgen, is de nieuwe teambaas van Ferrari: Frederic Vasseur. Hij nam begin dit jaar de taken over van Mattia Binotto, die niet meer het vertrouwen van de Ferrari-top voelde en afscheid nam van het team en voorlopig ook nog van de Formule 1. Dat zorgde wel voor vrees dat Ferrari de technische continuïteit zou verliezen, aangezien Binotto een goed begrip had van de designaspecten van de bolide. Gevraagd of hij het gevoel heeft dat Binotto's vertrek invloed heeft gehad op de gang van zaken, antwoordt Sainz: "Ik weet het niet en zal het nooit weten. We zullen nooit weten hoeveel invloed dit heeft gehad. Maar ik geloof graag dat alle veranderingen ten goede zijn en dat het zich snel zal uitbetalen. Ik denk dat we vooruitgang zullen zien. Eerlijk gezegd denk ik dat door hoeveel we testen en hoeveel we proberen en alle dingen die we ontdekken, er een punt komt waarop we het gaan vinden. Maar de tijd zal het leren."

Sainz gelooft wel dat de invloed van Vasseur nu al te voelen is. "Alles begint op gang te komen", zegt hij. "Het valt alleen lastig te ondersteunen met bewijzen als je weekenden zoals Barcelona hebt, waar je je een beetje down voelt. Ik heb het gevoel dat hoe meer weekenden we hebben zoals Charles in Baku, ik in Australië en hoe meer positieve weekenden en meer bewijs, hoe meer aanmoediging we zullen hebben. Op dit moment is dat lastig aan te tonen. Maar ik heb het volle vertrouwen in Fred, de manier waarop hij dingen aanpakt en hoe hij het team leidt. Ik moet zeggen dat ik heel erg onder de indruk ben, ik kan goed met hem overweg. Ik hou van zijn manier van denken, zijn ideeën en de richting die hij ziet voor Ferrari."