Sainz gaat bij Ferrari mensen verrassen, denkt Chandhok

In een artikel voor Motorsport.com schrijft Chandhok: “Er zitten een paar geweldige rivaliteiten binnen teams aan te komen, maar die bij Ferrari interesseert mij het meest in 2021. Men lijkt te denken dat Ferrari altijd heeft gezocht naar een duidelijke rolverdeling met een nummer één en een nummer twee. Daarvoor is Sainz vastgelegd als de sidekick van Charles Leclerc. Men mag in Maranello inderdaad geloven in deze stelling, maar ik denk dat de Spanjaard echt een paar mensen gaat verrassen.”

In de kwalificaties heeft Leclerc een evidente voorsprong op zijn nieuwe teamgenoot, maar op zondag hoeft dat niet zo te zijn, denkt Chandhok. “Begrijp me niet verkeerd, Leclerc is een exceptioneel talent. Hoe hij vorig jaar in de kwalificaties presteerde was uitstekend, hij hoorde bij de besten van dat seizoen. Sainz moet zich in de snelle rondes gaan verbeteren als hij zijn teamgenoot op psychologisch en strategisch vlak partij wil bieden. Maar op zondag denk ik dat het verschil veel kleiner is. Het is een feit dat Carlos minder fouten maakt. Zijn onhandige crash in Sochi was een uitzondering, Leclerc had daarentegen drie keer een incident in de eerste ronde.”

Wat betreft zijn overgang van McLaren naar Ferrari, verwacht Chandhok dat Sainz de knop snel om kan zetten. “Hij spreekt Italiaans en dat gaat Sainz helpen om snel te integreren bij het team. Hij gaat dicht bij de fabriek wonen en de werkethiek van zijn vader gaat hem helpen om Ferrari weer in het rechte spoor te krijgen na een zeer matig 2020.”

Vettel kan zijn ervaring goed gebruiken bij Aston

Sainz werd gehaald ten faveure van Sebastian Vettel. De Duitser gaat op zijn beurt aan de slag bij Aston Martin. “Op basis van de afgelopen tweeënhalf seizoenen is het verrassend dat ze Vettel gehaald hebben voor Sergio Perez, maar hij heeft wel vier kampioenschappen gewonnen”, constateert Chandhok. Vettel kan zijn ervaring bij Aston goed gebruiken en zou daarmee een belangrijke rol kunnen spelen bij het team. “Je krijgt toch het idee dat dit het laatste team is voor Vettel. Zijn reputatie is de recente jaren beschadigd geraakt, maar met een team dat een sterke band heeft met Mercedes, met een nieuwe financiële impuls en nieuwe eigenaren zou Vettel zijn F1-carrière sterk af kunnen sluiten.”