Sainz legt volledige Grand Prix-afstand af op Fiorano

De Spaanse coureur van Ferrari reeg woensdag de kilometers aaneen op Fiorano in een ‘oude’ bolide van de Scuderia, de SF71H. De test is een welkome aanvulling voor Sainz die afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna nog wat onwennig oogde bij zijn nieuwe werkgever.

De volgende Grand Prix is nog ruim een week weg (Portugal, van 30 april tot en met 2 mei) en dus heeft men in Italië de tijd genomen om deze week een uitgebreid testprogramma op poten te zetten. Woensdag kwam dus Sainz in actie – hij legde een volledige Grand Prix-afstand af – en donderdag gaat de test verder met de Ferrari-juniors Mick Schumacher (tevens Haas F1-coureur) en Callum Ilott.

Bottas kwam vandaag dus met een Mercedes (de W10) in actie op Imola in een speciaal voor Pirelli belegde bandentest.