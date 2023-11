Sainz: Ferrari richt zich voor 2024 op grootste zwakte van SF-23

Charles Leclerc tekende op het Autódromo Hermanos Rodríguez voor de vierde Ferrari-pole in zes races. De SF-23 is dankzij updates weer een snelle auto over één ronde, maar de Grand Prix van Mexico toonde opnieuw aan dat zij dat tempo in de race niet kunnen vasthouden. "Dat is al het hele jaar het geval", merkt Carlos Sainz na de 71 ronden tellende race op. "Het hele jaar kunnen we met hen het gevecht aangaan in de kwalificatie en we kunnen hen verslaan, maar in de race komen we twee, drie, soms één, soms vier, soms zes tienden van een seconde tekort", wijst hij naar Red Bull. "Het hangt van het circuit af. Dat is de grootste zwakte van onze auto en daar richten we ons op voor volgend jaar."

Sainz vermoedt niet dat het te maken had met de bandenslijtage. Dat is dit seizoen vaak juist een van de grotere problemen gebleken van de Ferrari, al is dat in de afgelopen races dankzij updates steeds minder het geval. "Volgens mij worstelden we niet met bandenslijtage, maar gewoon met het racetempo van de auto", meent Sainz. "Zodra de banden oververhit raken en zodra de banden wat meer versleten zijn, dan heb je niet meer de piek van de zachte band om je te helpen bij het insturen en bij de tractie. Dan is onze auto in een veel zwakkere staat en dat is waar de Mercedes en Red Bull veel sneller zijn."

Leclerc en Sainz hadden met de eerste startrij gehoopt om allebei op het podium te eindigen, maar uiteindelijk slaagde alleen de Monegask erin met de derde plaats. Sainz moest genoegen nemen met de vierde plaats in Mexico-Stad, maar daar hield hij al rekening mee. "Kijkend naar het tempo van Max [Verstappen] en [Lewis] Hamilton, was het eerlijk gezegd een kwestie van tijd voordat zij voor ons zouden eindigen. Zij zijn in racetrim simpelweg veel sneller. We begonnen aan deze race met de verwachting dat zij extra pace zouden hebben en we moesten de temperaturen veel beheren."

In de race maakte Sainz geen vrienden met George Russell. De Mercedes-coureur klaagde over het feit dat de Spanjaard tijdens het remmen nog van lijn veranderde - wat niet toegestaan is. Sainz zag niet in wat hij verkeerd deed. "Ik bewoog één keer en vlak voor het remmen, dat is volgens het reglement toegestaan. Je mag tijdens het remmen niet bewegen, maar vlak voor het remmen wel. Dat is wat ik doe", licht hij toe. "Het is hetzelfde als altijd. Als je achter iemand zit open je de radioverbinding, klaag je en wacht je af of de coureur voor je een waarschuwing of tijdstraf van vijf seconden krijgt, want daar profiteer je van. Maar het is hetzelfde als altijd. Iedereen doet dat, George doet dat heel vaak."

Video: Samenvatting Grand Prix van Mexico