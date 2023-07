Het Formule 1-seizoen 2023 is moeizaam begonnen voor Ferrari. In de eerste fase van de jaargang moest het team niet alleen Red Bull Racing, maar ook Mercedes en Aston Martin voor zich dulden. De Scuderia is vervolgens hard aan de slag gegaan met upgrades voor de SF-23 en die beginnen langzaamaan hun vruchten af te werpen. Na een pakket onderdelen in Spanje volgde een nieuwe upgrade in Oostenrijk. Charles Leclerc en Carlos Sainz konden op de Red Bull Ring rekenen op een nieuwe voorvleugel en een nieuwe vloer, nadat in Barcelona al nieuwe sidepods op de bolide werden gezet. Het heeft zijn vruchten afgeworpen, want in Oostenrijk werd Sainz derde in de sprintrace en boekte Leclerc op zondag zijn beste resultaat van het jaar door tweede te worden.

De SF-23 kwam aanvankelijk behoorlijk tekort in de snelle bochten. Sainz erkent dat de Ferrari op dat vlak nog steeds niet toonaangevend is, maar wel is de situatie merkbaar beter geworden. "Kijkend naar de GPS-data zaten we qua minimale snelheid in snelle bochten in Oostenrijk veel dichterbij dan in Spanje het geval was. We zijn echter nog niet op het niveau van Red Bull", geeft de winnaar van de Britse GP van 2022 toe in de aanloop naar de race op Silverstone. "Zelfs McLaren was sneller dan wij in snelle bochten, maar we waren in ieder geval niet laatste. Dat is wel waar we in Barcelona stonden. We boeken goede progressie en begrijpen het beter. Als we deze goede upgrades kunnen laten blijven komen en verdergaan op de ingeslagen weg, dan kunnen we hopelijk voor een ommekeer in het seizoen zorgen."

Stap in goede richting, maar nog geen conclusies

In de eerste fase van het jaar bleek de SF-23 ook niet de stabielste bolide van het veld, terwijl de bandenslijtage ook tegenviel. "Ik denk dat dit met elkaar verbonden is", zegt Sainz over deze factoren, om eraan toe te voegen dat Ferrari in zijn ogen niet per se iets verkeerd doet met de banden. "Het is eerder de manier waarop onze auto zich in de wind gedraagt met de instabiliteit die we hebben. Die inconsistentie heeft invloed op de snelheid, maar ook op de bandenslijtage. Hoe meer momentjes je hebt in een race, hoe slechter het bandenmanagement is." In Oostenrijk merkte Sainz echter dat er ook op dit vlak een stap is gezet. "Vuile lucht is echter ook iets waar we behoorlijk last van hebben. Er zijn dus veel dingen die we proberen onder controle te krijgen."

Tijdens de races in Canada, maar met name in Oostenrijk merkte Sainz op dat Ferrari een stap in de juiste richting heeft gezet. Conclusies wil hij op basis van zo'n klein monster echter nog niet trekken, want het huidige pakket is nog niet op de proef gesteld in winderige condities. "We hebben een open, winderig circuit als Silverstone nodig voor de evaluatie. Normaal hebben we het in winderige omstandigheden lastiger in de race, zoals in Miami en Baku", aldus Sainz. "Wat ik wel kan zeggen, is dat de auto in Oostenrijk beter aanvoelde. Dat gold zowel over één ronde als in de race. Vorig jaar waren we echter ook snel in Oostenrijk, dus ik ben nog voorzichtig en laat het seizoen zijn beloop voor ik het ga analyseren. Ik ben wel trots op de manier waarop het team heeft gereageerd en de hoeveelheid upgrades die we recent hebben gebracht."