Sainz kon niet geloven dat Ferrari hem wilde vastleggen

Sainz had het vorig jaar prima naar zijn zin bij McLaren en geloofde in eerste instantie nauwelijks dat de Italianen in hem geïnteresseerd waren. “Je kunt je voorstellen dat toen we voor het eerst contact met elkaar hadden, ik er zonder al te veel vertrouwen in ging”, aldus Sainz in gesprek met Motorsport.com. “Je denkt ergens toch dat ze gewoon met alle coureurs praten. Dus ik probeerde er heel ontspannen in te staan: ik probeerde me te concentreren en mijn gedachten bij de dagelijkse gang van zaken te houden. Maar tijdens de lockdown was er helemaal niets te doen. Ik had niet veel om over na te denken, dus ik begon een beetje meer interesse te krijgen en ik wilde het dolgraag. En ineens ging het heel snel.”

De komst van Sainz werd op 14 mei 2020 aangekondigd, nog geen 48 uur nadat Ferrari bekend had gemaakt aan het einde van het seizoen afscheid te zullen nemen van Sebastian Vettel. Een vreemd moment omdat er vanwege de coronapandemie nog geen Grand Prix was verreden. De ‘gok’ van Ferrari pakte goed uit: Sainz reed een geweldig (tweede) seizoen bij McLaren. Hij stond twee keer op het podium en finishte op de zesde plaats in het kampioenschap.

Met terugwerkende kracht is hij vol lof over hoe McLaren hem in de eerste weken na de bekendmaking hielp. “Als je voor Ferrari tekent dan weet je dat er aandacht van de media komt. Het was in het midden van de lockdown, maar ik wist dat toen ik [in juli] naar Oostenrijk ging, er veel vragen op me af zouden komen, vooral vanuit Spanje. Maar dat ging eigenlijk vrij snel weer voorbij. We slaagden er samen met McLaren in om ervoor te zorgen dat er zich niet al te veel verhalen ontwikkelden. We waren vooral met het hier en nu bezig. We wilden niet dat er allerlei verhalen de kop op staken in zo’n belangrijk jaar, en ik denk dat we dat heel goed voor elkaar hebben gekregen. De relatie met McLaren is altijd erg open en erg ontspannen geweest. Dus ik heb nooit echt veel druk gevoeld.”

Inmiddels is Sainz dus al weer enige tijd actief bij Ferrari. Afgelopen week zat hij in Maranello voor het eerst in de simulator.