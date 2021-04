Sainz: Ferrari kan McLaren op bepaalde circuits verslaan

Ferrari heeft in de wintermaanden hard gewerkt om de bolide aanzienlijk te verbeteren. Vorig jaar kampte de Scuderia met een gebrek aan vermogen en te veel drag, waardoor het team in de middenmoot spartelde. De legendarische renstal eindigde als zesde in het constructeurskampioenschap, het slechtste resultaat sinds 1980. Charles Leclerc en zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz waren in Bahrein en Imola echter een stuk verder naar voren te vinden. Het tweetal lijkt met McLaren te strijden om de positie ‘best of the rest’ achter Mercedes en Red Bull. Hoewel de Britse formatie in beide races de betere was, denkt Sainz dat het tij snel kan keren.

Op de vraag wie nu de betere wagen heeft, McLaren of Ferrari, antwoordde Sainz: “Om eerlijk te zijn denk ik dat het heel dicht bij elkaar zit. Het is lastig om een keuze te maken. De McLaren heeft haar sterke, maar ook haar zwakke punten. Het mooie aan dit gevecht is dat we op verschillende delen van het circuit snel zijn. Dat maakt het duel leuk. Op Imola benutte Lando het volledige potentieel van de wagen. Hij zat er het hele weekend goed bij en hij reed een goede race. Misschien waren zij dit weekend net wat sterker, en hadden ze de afgelopen twee races een heel klein beetje de overhand. Zodra wij een goed weekend neerzetten en naar een baan gaan die beter bij ons past, denk ik dat wij voor hen kunnen staan.”

McLaren lijkt qua topsnelheid een voordeel te hebben op Ferrari. De snelheid over een vliegende ronde was in Bahrein nog een probleem, maar dat leek op Imola verholpen. Ferrari reed in de race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari met meer downforce dan McLaren en had daardoor moeite om het gevecht aan te gaan met Norris. Bovendien hangt veel af van het bandenmanagement: wie krijgt het rubber in het juiste window tijdens de kwalificatie en wie kan zijn stints in de race verlengen? Over anderhalve week gaat op Portimao de strijd om de positie van ‘best of the rest’ verder.