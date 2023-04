Het beeld bij Ferrari ziet er ten opzichte van twaalf maanden geleden totaal anders uit. Waar Charles Leclerc en Carlos Sainz zich vorig jaar nog, met name in de eerste seizoenshelft, in de titelstrijd konden mengen, kent de Scuderia nu haar slechtste seizoenstart sinds 2009. De Italiaanse renstal kwam in de eerste drie races tot slechts 26 punten en zag toe hoe met name Leclerc een dramatische start kende met twee uitvalbeurten.

Ook op pure snelheid komt Ferrari er met de SF-23 niet aan te pas. Op de zaterdag vormt het geen gevaar voor Red Bull en moet het zich vooral richten op concurrenten Aston Martin en Mercedes. Dat was na afgelopen seizoen uiteraard niet waar Ferrari op gehoopt had, benadrukt Carlos Sainz.

"Het is waar dat het geen makkelijke seizoenstart is geweest", zegt Sainz in een interview van een van zijn sponsors. "Iedereen bij Ferrari had er veel meer van verwacht. Nadat we vorig jaar om pole-positions en zeges streden, gingen we elke race met die intentie tegemoet. We zijn verrast door hoe snel Red Bull is en hoe veel andere teams als Aston Martin een sprong konden maken. We moeten in de fabriek in Maranello hard werken om met updates te komen zodat we weer voor pole-positions en zeges kunnen gaan."

Ferrari heeft al aangegeven dat er geen B-spec van de SF-23 komt, waardoor Sainz en Leclerc het de rest van het seizoen met updates aan de bolide zoals deze is moeten doen. Sainz hoopt dat dat genoeg zal zijn voor zeges, al weet hij ook dat het een lastige uitdaging wordt.

"De doelen zijn duidelijk: zo snel mogelijk weer op het podium eindigen en weer winnen. Het is waar dat we met Red Bulls voorsprong veel moeten verbeteren. Als we ons in de strijd om de zeges willen mengen... Misschien gebeurt er in een race wel iets met de Red Bulls en Aston Martins en kunnen we ons naar de leiding werken, maar op dit moment hebben we hun hulp nodig en moeten we ons op onszelf focussen."

"Zelfs dan ga ik elke race in met de gedachte dat we, zolang het mathematisch mogelijk is, voor de zege moeten proberen te gaan, de punten moeten maximaliseren en moeten verbeteren. Dat is ook waar we de eerste races voor gegaan zijn. Als we de straf in Australië niet hadden gehad, hadden we er twaalf punten bij gehad, maar die zijn verdwenen. Maar het is wat het is", aldus de Spanjaard.