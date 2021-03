Sainz staat aan de vooravond van zijn debuut in het rood en wil daar met volle teugen van genieten. "Ja, ik droom hier al van sinds mijn tiende. Ik heb mezelf dan ook voorgenomen om van iedere race zoveel mogelijk te gaan genieten", laat hij tijdens de online persconferentie vanuit Bahrein weten. Dat genieten gaat natuurlijk makkelijker bij goede resultaten, al houdt Sainz in dat opzicht nog een flinke slag om de arm. Hij moet eerst nog wennen aan het nieuwe strijdwapen uit Maranello.

'Bijzonder hoe anders de verschillende auto's aanvoelen'

Gevraagd in hoeverre de Ferrari SF21 anders aanvoelt dan de McLaren van vorig jaar, luidt het antwoord. "Het voelt compleet anders. Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet hoe alle Formule 1-auto's relatief dicht bij elkaar zitten qua rondetijd, terwijl het gevoel zo anders is", legt Sainz aan onder meer Motorsport.com uit. "Iedere auto heeft weer hele andere goede en zwakke punten. Dat is verrassend om te ontdekken als coureur en daar moet je de rijstijl op aanpassen. Maar het verbaast me nog steeds hoe verschillend de auto's aanvoelen en hoe dicht ze eigenlijk bij elkaar zitten qua snelheid. Dat vind je nergens anders en maakt de Formule 1 zo mooi."

De keerzijde daarvan is dat Sainz aan het begin van dit seizoen nog moet wennen. Het doet een beetje denken aan uitspraken van Sergio Perez. De Mexicaan heeft aangegeven dat hij vijf raceweekenden nodig heeft om volledig aan zijn nieuwe werkgever te wennen. "Het helpt in dat opzicht wel dat ik in de afgelopen jaren vaker van teams ben gewisseld", duidt Sainz op zijn eerdere periodes bij Toro Rosso, Renault en McLaren. "Daardoor gaat het bij mij misschien iets sneller, al is het erg moeilijk om daar een bepaalde tijd op te plakken. Je kunt niet zeggen dat je bij ieder team drie, vijf of zeven races nodig hebt. Bij sommige teams heeft het aanpassen mij maar één of twee races gekost en bij andere teams veel langer. Wel weet ik zeker dat je in je eerste race bij een team niet zo goed kunt zijn als dat je na twee of drie jaar met hetzelfde team bent. Maar aan de andere kant: als de auto goed is, kun je alsnog naar behoren presteren."

Ferrari anders dan alle voorgaande ervaringen

Een extra factor is dat Sainz niet zomaar overstapt naar een ander team, maar dat hij instapt bij de meest succesvolle formatie aller tijden. Een transfer naar Ferrari brengt altijd extra druk met zich mee, zo weet de Spanjaard inmiddels ook. "Ferrari valt met niets te vergelijken, het is een bijzonder team om onderdeel van te zijn. Toen ik in januari voor het eerst naar de fabriek ging en die test op Fiorano afwerkte, voelde dat al heel bijzonder. Het ontmoeten van de tifosi als een Ferrari-coureur is al helemaal uniek en vormt een bijzonder moment in de carrière van iedere Ferrari-rijder. Ik wil er zoals gezegd volop van genieten en blijf natuurlijk keihard werken om me zo snel mogelijk aan te passen aan Ferrari en de werkwijze hier."

