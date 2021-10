Je handtekening zetten onder een Formule 1-contract bij Ferrari, voor veel rijders niet meer dan een droom. Voor de paar gelukkigen waarvan die droom uitkomt, is dat ongetwijfeld een bijzonder moment. Carlos Sainz, de meest recente aanwinst van de Scuderia, zal de gebeurtenis eveneens nog lang heugen. Niet vanwege de spectaculaire ceremonie in Maranello, gevolgd door een lunch met de grote bazen van het iconische merk. Nee, omdat hij op een doodnormale ochtend, net nadat hij uit bed kwam, in zijn pyjama een krabbel zette.

“Het is best een grappig verhaal”, erkent Sainz in een exclusief interview met Motorsport.com. “De onderhandelingen duurden lang. Dat was tijdens de Covid lockdown, dus alles verliep via Zoom en telefonisch. Dat maakte het allemaal wat lastiger. We moesten ons aanpassen aan de situatie. Ik tekende het contract aan dezelfde tafel waaraan we nu in Madrid dit interview doen, in het kleine kantoor in ons huis. De gehele lockdown heb ik samen doorgebracht met mijn familie. Op een dag werd ik om 8 uur wakker en liep in mijn pyjama door het huis. Mijn vader zat in deze kamer, met een pen in de aanslag. Hij zei: ‘Je moet hier tekenen, dit is het contract van Ferrari. En alles is rond als je tekent’. Dus om 8 uur in de ochtend heb ik in mijn pyjama het contract getekend. Ik was net wakker! ‘Ook goedemorgen’.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Nerveuze fans

Vanaf het moment dat die formaliteiten waren afgerond, heeft Sainz alleen nog maar vooruit gekeken. Van zijn eerste test op Fiorano met een auto uit 2018, toen hij voor het eerst de tifosi ontmoette, tot het wennen aan de vele facetten van het iconische team. Sainz voelt zich inmiddels prima thuis. Uiteraard zijn er ups en downs, zoals in elk Formule 1-seizoen, en zijn er dingen aan de auto waar hij niet helemaal tevreden over is. Toch is het leven als Ferrari-coureur goed. Voor iemand die zo down to earth is als de Spanjaard, is het soms even wennen hoe hij door anderen - met name de tifosi - gezien wordt. “De fans in Italië zijn super gepassioneerd, en ontzettend respectvol op een manier die ik niet had verwacht”, legt Sainz uit. “Je aanraken, of je hand schudden, is voor hen super speciaal. Ze respecteren je echt en om de een of andere reden sta je voor hen echt op een voetstuk. Dat heeft behoorlijk veel impact. Ze worden supernerveus als je in de buurt komt. Dat gevoel heb ik als rijder nooit eerder gehad. Ik tik ze op de schouder en zeg dan: ‘Kom op joh, ik ben 27 jaar oud, net als jij. Relax en neem die foto maar’. Maar vaak pak ik de telefoon en neem ik zelf die foto. Het is gekkenhuis, ik hou daar wel van. Ze zijn ook heel grappig met wat ze allemaal zeggen. Het leven is dus wel veranderd, maar tegelijkertijd heb ik een goede balans weten te behouden.”

“Je racet voor een heel land”

Het zijn niet alleen de fans die sinds dit jaar anders naar Sainz kijken. Ferrari staat veel meer dan alle andere Formule 1-teams in de schijnwerpers, zeker in Italië. Daar moet je als rijder rekening mee houden. Sainz heeft geleerd om iets langer na te denken voordat hij wat zegt. Een kleine verspreking kan resulteren in wilde verhalen in de media. “Het is interessant hoe klein ‘nieuws’ opeens een groot verhaal kan worden, enkel omdat je bij Ferrari zit of deel uitmaakt van Ferrari”, legt de Spanjaard uit. “In Italië gebeurt dit heel vaak. Ik ben nog aan het leren hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Ik leer nog hoe ik sommige dingen moet zeggen. Iets op de ene of op de andere manier zeggen, kan soms voor enorme headlines zorgen. Als coureur bevind ik me in het proces om mezelf te leren hoe ik met al deze situaties moet omgaan. Dat is zeker niet gemakkelijk.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

De toegenomen aandacht van fans en media maakt een ding duidelijk: racen voor Ferrari brengt iets teweeg dat andere teams niet hebben. Ferrari is veel groter dan de sport alleen: “Er is sprake van een extra verantwoordelijkheid. Die heb je niet bij andere teams. Het feit dat je voor een heel land racet is anders, begrijp je. Het is hetzelfde als je voor Real Madrid en voor het nationaal elftal van Spanje speelt. Racen voor Ferrari houdt in dat je racet voor Ferrari én voor Italië. Je moet je daarvan bewust zijn. Je hebt de verantwoordelijkheid te nemen die daarbij komt kijken. Ik vind het een eer. Ik hou van Italië en ik breng er veel tijd door. Als kind groeide ik op in Italië toen ik daar kartte. Ik ken de passie voor Ferrari en ik wist dat veel karters waartegen ik streed ervan droomden om Ferrari-coureur te worden. Het feit dat ik dat ben geworden, is een enorme eer en een privilege. Ik ben daar ontzettend trots op.”

Ferrari-cultuur

Racen voor Ferrari houdt ook in dat Sainz zich moet aanpassen aan een nieuwe cultuur binnen het team, nadat hij de afgelopen jaren teams met een hoofdkwartier in Engeland reed. Hoewel vaak gezegd wordt dat de cultuur bij Ferrari anders is dan bij alle andere Formule 1-teams, stelt Sainz dat de meeste renstallen op een vergelijkbare wijze werken: “De cultuur is anders, en de wijze waarop men dingen doet verschilt. Maar tegelijkertijd komt de werkwijze van moderne F1-teams heel erg overeen qua benadering, werkethiek en professionaliteit. Er zijn nu veel multiculturele teams. Zelfs Ferrari zit vol met Engelse en Amerikaanse teamleden. In mijn groep engineers hebben we een Amerikaan, een Schot, een Spanjaard en een Italiaan. Met hen ga ik elke dag uiteten. Dat toont dat de F1 geconvergeerd is. Ferrari heeft natuurlijk een eigen cultuur die je moet begrijpen.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3e plaats, op het podium Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Zo lekker gewoon gebleven

Ondanks de ingrijpende veranderingen laat Sainz zien dat de extra verantwoordelijkheid en de toegenomen aandacht hem niet veranderen. Hij blijft een van de meest vriendelijke, intelligente en welbespraakte coureurs op de grid, die beide beentjes stevig op de grond houdt. En hoewel maar een zeer beperkt gezelschap kan zeggen Ferrari F1-coureur te zijn geweest, voelt het voor Sainz heel natuurlijk aan: “Het voelt echt, als je het je eindelijk realiseert. Het is een gekke situatie want op een dag word je wakker en zeg je: ‘Oké, ik word Ferrari-coureur’. Dus hoe voelt dat? Ik ben nog steeds dezelfde Carlos, nog steeds dezelfde vent. Het is dezelfde rijder, met dezelfde passie en hetzelfde talent. Het werk is niet anders, alleen doe je dat nu voor Ferrari. Dat is een enorme verantwoordelijkheid, zeker wanneer je in Italië rijdt. Dat is het voornaamste. Op Monza realiseer je je plotseling pas echt wat het betekent om Ferrari-rijder te zijn. Je voelt het overal ter wereld, maar op Monza het meeste. Na de paar evenementen die we daar deden, realiseerde ik me echt hoe groot dit is. Het is groter dan ik me kon voorstellen. Maar je bent nog steeds dezelfde Carlos, wat dat betreft verandert niets.”