Sainz: Ferrari F1-bolide voor 2024 gedraagt zich anders in simulator

Ferrari kende in 2023 geen seizoen om over naar huis te schrijven. Kampioen Red Bull Racing scoorde meer dan twee keer zoveel punten als de Scuderia, dat de strijd om de tweede positie nipt verloor van Mercedes. Dat was vooral te danken aan de wisselvallige prestaties van de SF-23 op zondag. Op zaterdag bleek weinig mis te zijn met de snelheid, want Carlos Sainz en Charles Leclerc behaalden in totaal zeven pole-positions. De race pace ontbrak echter en er was hoge bandenslijtage, terwijl de instabiele achterkant ervoor zorgde dat men vaak voor een afstelling met veel onderstuur koos. Vooral Leclerc leek daar moeite mee te hebben.

Deze problemen wil Ferrari voor 2024 oplossen door over te stappen op een nieuw concept. Sainz voelde het aangepaste model alvast aan de tand in de simulator en merkte meteen al enkele veranderingen op in het rijgedrag. "Ik denk dat we tot de tests moeten afwachten. Het is heel moeilijk om dat te weten. De auto gedraagt zich anders in de simulator, dat is zeker. Maar het is onmogelijk te voorspellen hoe de auto omgaat met de banden en hoe de race pace eruit ziet, totdat we met 100 kilogram brandstof en gebruikte banden rijden", zei Sainz. "Daar komen we pas achter zodra we de auto in Bahrein op de baan zetten. In de tussentijd kunnen we ons gewoon richten op het toevoegen van performance aan de auto in de windtunnel en proberen de auto beter te maken."

Sainz stelde ook dat Ferrari bereid moet zijn om de huidige sterke punten - waaronder de topsnelheid, het remmen en snelheid in langzame bochten - op te offeren om dichter bij Red Bull te komen. De focus moet echter hoofdzakelijk liggen bij het vergroten van de consistentie om schommelingen zoals afgelopen jaar te voorkomen. "We zijn erachter gekomen en nu zetten we de auto op de baan en proberen we ieder weekend te maximaliseren. Ik denk dat we dat nu veel beter doen. Het is bijna ongelofelijk dat dergelijke schommelingen qua prestaties kunnen plaatsvinden, maar het is hoe F1 tegenwoordig is", aldus Sainz. "We moeten ons nu focussen op... we weten waarom de auto daar sterk is en waarom die op andere typen circuits en bochten zo zwak is."