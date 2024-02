Sainz zet Ferrari bovenaan op laatste ochtend F1-test, opnieuw rode vlag

Deze vrijdag mogen coureurs hun laatste voorbereidingen op het Formule 1-seizoen 2024 afwerken met de afsluitende testdag in Bahrein. Fernando Alonso heeft al meer dan eens aangegeven het lachwekkend te vinden dat coureurs slechts anderhalve dag per rijder krijgen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Er is geen enkel WK waarvoor de atleten slechts anderhalve dag trainen", aldus de Spanjaard. Alonso heeft net als Max Verstappen de eer om de testdagen af te sluiten, voordien was het woord onder meer aan hun teamgenoten Lance Stroll en Sergio Perez.

Sainz begint rap, weer rode vlag door losgekomen rooster

De Canadese Aston Martin-coureur was zelfs als allereerste man op het asfalt te vinden toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong om 10.00 uur lokale tijd. De meeste formaties volgden in zijn spoor voor enkele installatieruns, waarna Carlos Sainz een eerste richttijd op de klok bracht met 1.32.737. De Madrileen toonde zich donderdag al afgetekend de snelste man door toen op de C4-band als eerste coureur deze dagen onder de rondetijd van één minuut en dertig seconden te duiken. De C4-compound zal volgende week echter niet worden gebruikt, aangezien de C3 dan de soft is. Op die compound ging Sainz vrijdag na een klein half uurtje naar 1.31.247.

Sainz had donderdagavond aangegeven dat de vrijdag vooral in het teken zou staan van lange runs, al werden die net als bij zijn collega's onderbroken door een rode vlag. Net zoals gisteren kwam een rooster achter de kerbstones bij bocht 11 los, ditmaal nadat Sergio Perez er in zijn Red Bull RB20 overheen was gereden. Een wijde lijn bij het ingaan van de snelle linkerknik is echter volslagen normaal, waardoor een nieuw euvel vooral slecht oogt voor het Bahrain International Circuit. Het management van het circuit heeft inmiddels laten weten dat alle roosters voorafgaand aan het raceweekend dicht worden gemaakt met beton om nieuwe ongemakken te voorkomen. De reparatiewerkzaamheden duurden vrijdagochtend ruim een uur, waardoor de lunchpauze is geschrapt. Het betekent dat teams tot 19.00 uur lokale tijd zonder onderbreking mogen doorrijden.

RB en Haas productief in de ochtend, Norris niet

Bij Red Bull Racing moest dat Sergio Perez de kans geven om in ieder geval nog enige meters te maken voordat Max Verstappen vanmiddag de test afsluit in de RB20. De Mexicaan sprong naar de tweede stek op de tijdenlijst en scherpte zijn persoonlijke toptijd aan tot 1.31.483. De Red Bull-coureur werkte die ronde net als Sainz op de C3-compound van Pirelli af. Lewis Hamilton sloot op ruim zeven tienden van de Ferrari-coureur aan als derde na een eerder moment van onbalans in bocht 4, al moet gezegd dat Hamilton zijn snelste tijd noteerde op de zachtste band, de C5.

Helemaal onderaan de tijdenlijst is Daniel Ricciardo te vinden, al heeft hij zich louter op een racesimulatie gericht en heeft hij geen enkele keer aangezet voor een snelle ronde. Het past ook naadloos bij het beeld van de afgelegde ronden. Ricciardo is met 70 stuks op de teller zeer productief geweest en moet alleen Kevin Magnussen voor zich dulden als kilometervreter van de ochtend. De Deen is in zijn Haas 78 keer over de omloop in de woestijn gegaan. Aan de andere kant van het spectrum is Lando Norris tot slechts 20 afgelegde ronden gekomen.

Volledige uitslag ochtendsessie F1-wintertest Bahrein vrijdag: