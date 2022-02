Sainz: Ferrari niet bezig met snelheid van nieuwe F1-auto

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz namen donderdag elk een dagdeel voor hun rekening op de tweede F1-testdag in Barcelona. Leclerc kende een probleemloze middag en zette Ferrari aan kop op de tweede dag van de test nadat hij woensdag kort achter Lando Norris bleef steken. Hoewel Ferrari tot nu toe een van de indrukwekkende teams is in het testwerk, doet men alles om de verwachtingen te temperen. Sainz, die in de ochtendsessie sterk was en overall tot de vijfde tijd kwam, stelt dat de rondetijden totaal niet relevant zijn in deze fase. Teams zijn helemaal nog niet bezig met runs om tot snelle tijden te komen.

“Wat betreft de betrouwbaarheid is het een goede start”, zegt Sainz. “We hebben de eerste anderhalve dag geen enkel probleem gehad en dat is bemoedigend. Dat is waarom we hier in Barcelona zijn. Helaas is het niet echt spannend voor jullie, we zitten nog lang niet op de limiet van de wagen en zijn er ook niet echt mee bezig om te vinden hoe we snel kunnen zijn. We vinken de rondjes af en dat gaat heel lekker.”

De concurrentie is onder indruk van de kilometers die Ferrari nu al gedraaid heeft met de F1-75, maar volgens Sainz is het niets bijzonders. “Het voelt normaal”, zegt de Madrileen. “Ik zou het een normale start noemen, we hebben helemaal nog geen problemen gehad en ik heb mijn hele plan kunnen doen. Of het goed of slecht is? Ik heb geen idee. Wanneer we brandstof toevoegen of juist eruit halen, scheelt het qua rondetijd zo een paar seconden. Dus waar we precies staan? Ik weet het niet. Het is zo moeilijk te voorspellen.”