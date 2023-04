Na vorig seizoen leek het dit jaar opnieuw tussen Red Bull en Ferrari te gaan, maar niets bleek minder waar. Ferrari kreeg in de eerste drie races te maken met de stevige concurrentie van grote verrassing Aston Martin en Mercedes, dat opnieuw niet in staat is om het Red Bull lastig te maken. Voorlopig is Aston Martin de nummer twee, gevolgd door Mercedes en Ferrari.

In Spanje leeft de Formule 1 daardoor weer flink op, aangezien Fernando Alonso in zijn eerste drie races al tot drie podiumplekken is gekomen. De zege laat nog op zich wachten, al verwacht Carlos Sainz dat zijn landgenoot eerder van zijn 33ste zege kan genieten dat hij zijn tweede overwinning viert.

"Ik denk dat hij iets dichterbij is dan ik, maar de waarheid is dat we niet ver uit elkaar liggen", zegt Sainz tegen de Spaanse zender Antena 3. "De Aston Martin is iets beter dan onze auto. De tweede zege kan elk moment komen. We komen een beetje tekort, maar we zullen ons verbeteren. We verliezen de hoop noch het verlangen niet", benadrukt de Ferrari-coureur.

In Australië kwamen de twee landgenoten nog met elkaar in aanraking. Sainz schoot bij de tweede herstart op het semi-stratencircuit van Melbourne wat door en tikte Alonso in de rondte. Het kwam hem op een zeer pijnlijke tijdstraf van vijf seconden te staan. Hij lag vierde, maar de race eindigde achter de safety car waardoor hij uiteindelijk slechts twaalfde werd. Sainz uitte zijn ongenoegen op de boordradio en Ferrari besloot in beroep te gaan tegen de straf, maar ving bot. De stewards oordeelden dat Ferrari, dat drie punten aanstipte als bewijs dat de straf niet terecht was, niet met nieuwe of relevante informatie was gekomen die ten tijde van de straf niet beschikbaar was voor de stewards.

Sainz liet op sociale media weten dat hij niet blij was met de uitkomst van dit protest en stelde dat de consistentie van de stewards al 'jarenlang een hot topic' is, maar geeft toch toe dat hij een 'kleine fout' maakte. "Ik stuurde hem een bericht om me te verontschuldigen voor het contact, het was niet opzettelijk", legt Sainz uit. "Ook al klaagde ik over de straf, ik weet dat ik een kleine fout heb gemaakt. Er waren geen gevolgen voor Fernando en daar was ik blij om. Ik zie hem in Baku en alles gaat verder zoals gewoonlijk", aldus de 28-jarige Spanjaard.