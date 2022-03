Sainz maakt feest Ferrari compleet: “Harde werk betaalt zich uit”

Het F1-seizoen 2020 verliep rampzalig voor Ferrari, dat slechts zesde werd in het kampioenschap voor constructeurs en bovendien flink aan vermogen had ingeboet na de geheime schikking met de FIA. Vorig jaar werd de weg omhoog gevonden met de derde plek, maar al vroeg in het seizoen werd de focus verlegd naar 2022. Maandenlang werd er met man en macht gewerkt aan de bolide voor de nieuwe technische reglementen en dat heeft zich in Bahrein dubbel en dwars uitbetaald. De pole-position, snelste ronde en zege gingen naar Charles Leclerc, terwijl Carlos Sainz Jr. het feest compleet maakte met de tweede plek.

“Ferrari is terug en ook echt terug met een dubbelzege. Dat is waar het team de afgelopen twee jaar had moeten staan, maar het harde werk heeft zich uitbetaald en we staan er”, concludeert Sainz direct na afloop van de race in Bahrein dan ook. Voor de Spanjaard zelf is P2 ook een mooi resultaat, nadat hij het hele weekend een behoorlijke achterstand had op teamgenoot Leclerc. “Voor mij persoonlijk was het een heel lastig weekend, daar ga ik niet over liegen. Ik had vandaag de snelheid niet, maar ik kon me vastklampen en het team de dubbelzege bezorgen. We hebben de komende dagen wat huiswerk te doen en ik weet zeker dat we sterker terugkomen.”

Sainz leek gedurende de race op het Bahrain International Circuit lang op weg naar de derde positie, achter Leclerc en nummer twee Max Verstappen. Een late safety car-fase bracht het veld echter weer bij elkaar en Sainz kon daardoor in de slotfase alsnog een aanval inzetten op de Red Bull Racing-coureur. “Bij de herstart had ik een goede kans, want ik kwam heel goed weg achter Charles en Max. Hij verdedigde eerlijk gezegd goed. Daarna zag ik plotseling rode knipperende lichten aan de achterkant van zijn auto. Toen dacht ik bij mezelf: ‘Dit is mijn kans.’”, aldus Sainz, die Verstappen daarna zag uitvallen met technische problemen. “Ik denk dat hij goed genoeg reed om P2 te behalen, maar ik had een goede run richting hem en daarna moest hij zich terugtrekken. Het is wat het is, maar het is goed voor Ferrari.”