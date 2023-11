Kritiek Sainz op schema F1-weekend: "Elk jaar drukker"

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas werd woensdagavond lokale tijd afgetrapt met een speciale openingsceremonie. Onder meer DJ Tiësto en John Legend traden op. De F1-coureurs werden per team vervolgens op een omhooggaand platform aan het aanwezige publiek gepresenteerd. Dit kwam voor Carlos Sainz, Lando Norris, Alexander Albon en Pierre Gasly een dag nadat zij aan een speciaal golfevenement meededen, de zogenaamde Netflix Cup. Max Verstappen heeft er in ieder geval niets mee, zo liet de Red Bull-coureur weten tegenover de verzamelde pers.

De toevoegingen aan het gebruikelijke weekendschema zo aan het einde van een bomvol jaar, is voor Sainz reden genoeg om te zeggen dat het rooster heroverwogen mag worden. De Spanjaard zegt dat het huidige schema hem ervan weerhield om over het circuit te wandelen. "Voor in de toekomst is het zaak dat we het weekendschema bekijken, want onze roosters worden elk jaar steeds drukker", zegt de Ferrari-coureur. "De weekenden beginnen steeds eerder. We voegen tegelijkertijd races toe en komen nu op het punt dat het soms voelt alsof we in herhaling vallen. Het wordt teveel. We zijn nu aan het overdrijven. Er zijn zaken die echt helpend zijn voor de sport. Het is goed om een show op te zetten en de boel beter te maken. Aan de andere kant beginnen dingen ook in herhaling te vallen. Die voegen niet zoveel meer toe aan het weekend."

Sainz erkent wel dat de coureurs bevoorrecht zijn omdat ze in een privejet of in business of first class naar races vliegen en daarnaast de beste hotels krijgen, terwijl ze over het algemeen later aankomen en eerder vertrekken dan collega's. Norris stelt dat het nu meer om de show draait dan een aantal jaren geleden het geval was. "Om eerlijk te zijn kom ik hier puur voor het racen", aldus de Brit. "Ik ben nooit fan geweest van bijvoorbeeld openingsceremonies. Ik vind het niet leuk om te doen. Ik weet dat dit erbij hoort. Ik zeg er verder ook niets over. Dit is business en zo moet het schijnbaar gaan."

Vorig F1-seizoen paste de FIA het mediaformat aan. Begin 2022 namen alle twintig coureurs op vrijdag deel aan de persconferenties, waardoor deze zo'n twee uur duurden. Door klachten over de duur en het feit dat er eigenlijk te weinig tijd was tussen de trainingen, besloot men de boel weer terug te zetten en van de donderdag weer een mediadag te maken. In de persconferenties op donderdag komen er nu in totaal tien coureurs aan het woord.

