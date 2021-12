Sainz blij met F1-titel Verstappen: “Is eigenlijk ook goed voor mij”

De ogen waren in Abu Dhabi vooral gericht op de ontknoping van de F1-titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Na een zinderende strijd, waarin Hamilton lang aan het langste eind leek te trekken, ging de zege op het Yas Marina Circuit uiteindelijk toch naar Verstappen. De coureur van Red Bull Racing profiteerde optimaal van de late neutralisatie, haalde een setje zachte banden en ging in bocht 5 voorbij aan zijn titelrivaal van Mercedes. Ondanks twee tegenaanvallen hield de Nederlander de koppositie, waardoor hij als eerste Nederlander de wereldtitel in de F1 binnenhaalde.

Verstappen is in de ogen van Carlos Sainz Jr. de verdiende wereldkampioen, al gold dat ook voor Hamilton als hij de titel zou veiligstellen. “Ik denk dat degene die vandaag bovenaan zou eindigen, het ook zou verdienen. Het zijn in mijn ogen twee geweldige coureurs op de top van hun carrière, die samen een geweldige show leveren”, vertelde Sainz direct na de race. Hij gaf zijn felicitaties aan de Nederlandse kampioen. “Ik wil ze allebei feliciteren, maar Max in het bijzonder na die geweldige overwinning. Ik ben heel blij voor hem, want wij deelden ons eerste jaar bij Toro Rosso. Om te zien dat hij nu in staat is om een wereldkampioenschap te winnen, is eigenlijk ook iets goed voor mij en daar kijk ik naar op.”

Juiste moment op juiste plaats voor podium

Voor Sainz was de GP van Abu Dhabi een prachtige afsluiting van zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. In de slotfase viel Sergio Perez uit en de Spanjaard profiteerde daar van, want hij mocht hierdoor als derde mee naar het podium. “Daar kan ik wel mee leven, vooral na alles wat zich ontvouwde in de race met die late safety car. We waren op het juiste moment op de juiste plaats en hadden goede snelheid”, aldus Sainz, die zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari afsloot op de vijfde plek in het kampioenschap. “Ik sluit mijn eerste magische seizoen bij Ferrari af met een podium en de vijfde plek in het kampioenschap. Ik heb alles gepakt vandaag en er absoluut van genoten.”

In de kwalificatie maakte Sainz al een goede indruk door de vijfde tijd te klokken en in de race wist hij die goede vorm opnieuw te laten zien. Hij pakte Lando Norris in de eerste ronde en reed daarna de hele race vierde, tot hij profiteerde van de problemen bij Perez. Voorafgaand aan de race voelde Sainz al dat een goed resultaat mogelijk was in de slotrace van het seizoen. “In de ronden naar de grid voelde de auto al heel goed en we konden een sterke eerste stint rijden, gevolgd door een goede stint op de harde band. Met de safety car op het einde was er behoorlijk wat spanning, maar we hielden het onder controle en ik heb er enorm van genoten.”