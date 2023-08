Ferrari worstelt dit Formule 1-seizoen behoorlijk met de bandenslijtage en het tempo in de wedstrijd. De Scuderia is vaak indrukwekkend in de kwalificatie, maar valt terug zodra de vijf rode lampen op zondag doven. Het Italiaanse team eindigde met Charles Leclerc dit jaar nog maar drie keer op het podium. De tweede helft van 2023 wordt afgetrapt op de vierde plek bij de constructeurs, vijf punten achter Aston Martin en 56 punten achter Mercedes.

Volgens Carlos Sainz, die zijn beste resultaat van het jaar in Bahrein behaalde door daar vierde te worden, heeft Ferrari de kernproblemen van de SF-23 nu te pakken. Het begrijpen van de problemen is nu het belangrijkste, zodat deze niet worden meegenomen naar 2024. De Spanjaard stelt dat de F1-auto nog steeds een wisselvallige auto is, waardoor het voor Ferrari lastig is om te voorspellen op welke circuits het goed zou moeten gaan en op welke niet.

"We weten nu wat de kern van het probleem is", zegt Sainz in Zandvoort tegenover onder meer Motorsport.com. "Sinds de eerste nieuwe ontwikkelingen proberen we alles beter te maken. Het hele programma is gericht op het verbeteren van het zwakste punt. Het is geen geheim dat we met de huidige wagen consistentie verloren zijn. Het is lastig te voorspellen op welke banen we snel gaan zijn en op welke banen niet. Hij is gevoelig voor wind en de baantemperatuur, wat het een onvoorspelbare bolide maakt. Het beste voorbeeld was het verschil tussen Hongarije en Spa. We hadden verwacht in Hongarije goed te zijn en in België niet. Het was andersom. Dit laat zien dat er iets is dat we nog niet begrijpen of kunnen voorspellen."

De 28-jarige Madrileen gaat in de komende tien Grand Prix-weekends alle vrijdagen gebruiken om met de afstelling te experimenteren in een poging de auto voor 2024 beter te maken. "We hebben nu twaalf races gehad. Er zijn nog tien te gaan om alles goed te kunnen begrijpen", gaat hij verder. "We richten ons puur op die onvoorspelbaarheid en het feit dat we niet alles begrijpen. Dat gaat hier [in Zandvoort] en de hele tweede helft onze focus zijn. Elk F1-weekend proberen we weer iets nieuws om de regels beter te begrijpen en kijken waar we tekortkomen ten opzichte van Red Bull. Dit alles in een poging om de wagen van 2024 sneller te maken. Ik denk dat we goed werk verrichten door veel nieuwe zaken te testen voor volgend jaar. Hopelijk betaalt dat zich dan uit."