Carlos Sainz wil F1-seizoen 2022 snel vergeten: "Een nachtmerrie"

De start van het Formule 1-seizoen van Ferrari-coureur Carlos Sainz was er een om snel te vergeten. Hoewel hij in de eerste vijf Grands Prix drie keer op het podium eindigde, maakte de Madrileen domme fouten in Australië en Imola. In beide races lag de Spanjaard er in de eerste ronde al uit, juist toen de F1-75 oppermachtig was. Daarnaast was ook zijn snelheid niet zo goed als die van Charles Leclerc. In Azerbeidzjan en Oostenrijk gaf de techniek vervolgens de geest, waardoor hij weer twee opdonders kreeg. Ook droegen de tactische missers van Ferrari niet in positieve zin bij aan zijn seizoen. Met zijn uitvalbeurten in Japan en Austin staat Sainz slechts zesde in het kampioenschap. Door onder meer zijn pole-position in Austin laat de Ferrari-coureur wel een goede verbetering zien.

"Ik weet hoe ik moet rijden", zegt hij over zijn sterkere vorm. "Het is iets instinctiefs. Ik denk niet meer na over het rijden. Je ziet meteen dat de rondetijden ook een stuk beter worden. Ik ben op het niveau dat ik begin dit jaar had moeten hebben. Juist nu ik dat niveau bereikt heb, is onze auto iets minder goed. Het seizoen is om eerlijk te zijn één grote nachtmerrie. Eerst finishte ik diverse keren niet en was ik te langzaam, juist toen de auto goed was. Nu ben ik snel en is de auto niet meer zo snel. Het is een combinatie van fouten. Dit seizoen loopt niet lekker, maar ik probeer positief te blijven en de moed erin te houden. Zelfs in dit vervelende jaar. Ik vecht steeds met mijn engineers voor betere rondetijden. Het was ook te makkelijk geweest om op te geven en het jaar te laten schieten. De pole in Austin was een goed teken."

Dominante Verstappen

De Ferrari F1-75 was begin 2022 de te kloppen wagen, maar inmiddels is de Scuderia weggezakt en heeft Red Bull Racing het stokje met de RB18 overgenomen. De zegeteller van de Oostenrijkse formatie staat dit jaar al op zestien stuks, waarvan veertien voor Max Verstappen. Sainz' oude teamgenoot is in de vorm van zijn leven. Die dominantie had de Spanjaard begin dit jaar zeker niet zien aankomen. "Dat verwacht je nooit, helemaal niet als je eigen auto zo goed is in het begin", zegt Sainz over alle overwinningen van Verstappen dit jaar. "Ik had me aan het begin van dit jaar graag wat relaxter gevoeld in de auto, ook om het Max lastiger te maken en samen met Charles meer het gevecht aan te gaan. Maar Max kent een geweldig seizoen en verdient het. Ze zijn ontzettend dominant. Die auto wordt steeds machtiger. Begin dit jaar was dit zeker niet het geval. Ze hebben geweldig werk geleverd. Mijn doel voor volgend seizoen is om op hetzelfde niveau te zitten als waar ik nu ben. Dat is een prima niveau. Ik wil het Max volgend jaar lastiger maken."

Sainz heeft er alle vertrouwen in dat Ferrari in 2023 stappen kan maken: "Het is een nieuw jaar, met een nieuwe auto en nieuwe reglementen met betrekking tot de vloer. Ik weet zeker dat het team net als dit jaar weer een geweldige auto gaat bouwen en leert van de gemaakte fouten. Ik ga in ieder geval wel van mijn fouten leren en me meer in het gevecht mengen. Ik ben klaar voor die strijd. Ik kijk er ook naar uit dat Mercedes zich vooraan meldt. Het lijkt er in ieder geval wel op dat dit gaat gebeuren."