Een jaar geleden werd duidelijk dat Madrid wel oren heeft naar een Formule 1-race. Stefano Domenicali, de CEO van het kampioenschap, noemde de interesse van de Spaanse hoofdstad in een Grand Prix eerder dit jaar “geweldig nieuws”, maar wees ook op het feit dat F1 momenteel een “goede samenwerking” heeft met het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat nog tot en met 2026 een contract heeft om de Spaanse Grand Prix te organiseren.

“Ik heb van het project gehoord”, reageert Carlos Sainz op het feit dat Madrid aan een F1-race werkt. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik mij maximaal zal inspannen om ervoor te zorgen dat er een Spaanse Grand Prix op de kalender blijft, ongeacht de plek waar we rijden. Volgens mij levert Barcelona momenteel geweldig werk. Ik kom hier al vele jaren met veel plezier. Met betrekking tot Madrid: ik zal nog iets gedetailleerder moeten kijken naar wat de plannen daar precies zijn.”

Sainz heeft de populariteit van de Formule 1 de laatste jaren flink zien toenemen in Spanje. “Sinds Fernando in 2005 zijn eerste wereldkampioenschap heeft gewonnen, is het eigenlijk altijd een van de meest gevolgde sporten in het land gebleven”, zegt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Maar of het nou door Netflix komt, door mijn overstap naar Ferrari of door het succes dat Fernando momenteel met Aston Martin heeft, de laatste jaren lijkt de populariteit van F1 een nieuwe vlucht te hebben genomen. Daar zullen we maximaal van moeten profiteren. Het is in elk geval geweldig dat deze Grand Prix volledig uitverkocht is. De drieduizend kaartjes voor mijn tribune waren binnen acht minuten weg. Het laat nog maar eens zien hoeveel passie men hier voor de Grand Prix en voor de sport heeft.”

Daarnaast doet Sainz nog een andere positieve constatering. “Ik zie het publiek jonger worden. Ik was deze week bij een evenement in Barcelona om de Grand Prix te promoten voor het circuit en ik zag bijna alleen maar jongere mensen in het publiek. Iedereen die daar was, was tussen de vijftien en dertig jaar oud. En je kon gewoon zien dat ze een enorme passie hebben voor deze sport. Ik zie dit ook wel in andere landen, maar het is natuurlijk mooi om het ook in je eigen land te zien”, aldus de nummer zes in het kampioenschap.

Hoe populair de sport momenteel ook is in Spanje, Sainz weet dat er in de nabije toekomst geen twee Spaanse F1-races op de kalender zullen staan, zoals in het verleden nog wel het geval was met een extra Grand Prix in Valencia of Jerez. “Als je kijkt naar hoe de kalender zich ontwikkelt en de nieuwe races die erbij komen in de VS, dan zie ik twee Grands Prix in Spanje momenteel niet gebeuren. Maar ik denk wel dat Spanje een goede plek voor F1 is om ieder jaar een race te blijven houden. Ik denk ook dat Spanje alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse GP blijft.”

Het wordt na 2026 dus Barcelona of misschien Madrid, als de Formule 1 Spanje een plek op de kalender blijft gunnen. Sainz weigert een voorkeur te spreken voor één van de twee. “Ik zal de Spaanse Grand Prix supporten ongeacht waar die plaatsvindt”, herhaalt hij. “Ik zal helpen waar ik kan, of dat nu op het gebied is van het ontwerp van de baan of iets anders, ik zal mijn steun geven.”