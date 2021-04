Bij zijn debuut voor Ferrari in Bahrein wist Carlos Sainz Jr. Q3 wél te halen, maar op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari slaagde hij daar niet in. Daar waar teamgenoot Charles Leclerc uiteindelijk beslag legde op de vierde startpositie, moest de Spanjaard het doen met P11. Het verschil met de snelste tijd van Q2 was slechts een halve seconde, maar de kleine onderlinge verschillen speelden Sainz parten. Zelf sprak de nieuwe man van Ferrari na afloop van de kwalificatie over een ‘slechte werkdag’, waarbij hij er niet in slaagde om een ideale ronde af te werken in de kwalificatie.

“Het hele weekend voelde ik dat al dat ik snel was, maar iedere keer lukte het niet om een goede ronde aan elkaar te knopen. De kwalificatie heeft dat blootgelegd. Ik was een beetje all over the place en slaagde er nooit echt in om de bochten aaneen te rijgen in één ronde. Hoewel het snel voelde in de bochten die perfect gingen, kon ik het niet samen laten komen”, erkent Sainz, die teleurgesteld is met het resultaat en dat deels wijt aan het gebrek aan ervaring in de nieuwe F1-auto van Ferrari. “Ik weet dat de rondetijd er was als ik het goed had gedaan. Ik weet dat ik Q3 had kunnen halen. Tegelijkertijd denk ik dat dit circuit heeft blootgelegd dat ik nog wat kilometers tekort kom, dat ik iets mis in het begrip van de auto over wat ik moet verwachten en hoe ik het absolute maximum uit de auto kan halen.”

Naar eigen zeggen liet Sainz twee tot drie tienden liggen in zijn snelste ronde in Q2, wat hij wijt aan eigen foutjes en zijn strubbelingen met het vinden van de juiste rembalans. “Het lukte me niet om voor iedere bocht uit te komen op de rembalans die ik graag wilde. Tegelijkertijd is het vroeg in het seizoen. Ik heb weinig met de auto gereden en ik moet nog leren. Ik ga nu door een leercurve en ga proberen me te verbeteren”, stelt Sainz, die niet te zwaar weegt aan het teleurstellende resultaat in de kwalificatie. “Ik ben altijd al een beetje een coureur voor de zondag geweest. Ik vind het fijn om het op zondag beter te doen. Op dat vlak heb ik best wat vertrouwen en ik weet zeker dat ik morgen vooruit kan komen.”

Topteams 'hebben iets achter de hand' voor zondag

Teamgenoot Leclerc kwam in Q3 tot de vierde startpositie. Na afloop van de kwalificatie gaf hij bij Sky Sports F1 toe dat hij in de Variante Alta-chicane een foutje maakte en dat hij verwachtte daardoor ‘twee of drie posities’ te verliezen. Desondanks was het verschil met pole-man Hamilton slechts drie tienden. Leclerc verwacht niet dat het gat in de race opnieuw zo klein is. “Kijkend naar circuits zoals deze waar we slechts drie tienden missen in de kwalificatie, lijkt het erop dat we met de mannen voor ons kunnen vechten. Maar ik moet toegeven dat het apart is, dit weekend zit iedereen dicht bij elkaar en zit iedereen echt dicht op de topteams. Dat geeft ons hoop voor morgen, hoewel ik denk dat ze nog iets achter de hand hebben voor de race.”

VIDEO: Onboard mee met een rondje over Imola