Dankzij de grote interesse van vele Formule 1-teams geniet Carlos Sainz op dit moment een luxepositie op de rijdersmarkt. De Spanjaard moet bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton en is dus zelf op zoek naar een nieuwe werkgever. Sainz neemt echter zijn tijd met het maken van een keuze, wat ook betekent dat de rijdersmarkt vast lijkt te lopen.

Sainz is zich ervan bewust dat veel van de rijderskeuzes van zijn beslissing afhangen, maar voelt zich niet onder druk gezet door dat feit. "Ja, ik ben me ervan bewust", geeft Sainz toe. "Maar tegelijkertijd denk ik niet dat dat iets verandert, op de timing na dan. Ik verander waarschijnlijk niet de uitkomst van wie dan ook, aangezien de teams nu waarschijnlijk hun prioriteiten hebben gesteld en afhankelijk van het scenario een beslissing nemen."

Daarnaast heeft Sainz lessen geleerd in de Formule 1 waardoor hij zich nu niet opgejaagd voelt. "Deze sport en wereld heeft me geleerd om wat egoïstischer te zijn, voor mezelf te zorgen, de beslissing te nemen die ik moet nemen wanneer ik die nodig heb en wanneer ik alle opties op tafel heb liggen en klaar ben om de beslissing te nemen. En om dingen niet overhaast te doen als dat niet nodig is."

Haast

Terwijl Sainz wacht, weten de teams ook dat voor hun de tijd steeds meer begint te dringen om de line-up voor 2025 te bevestigen. De coureur uit Madrid is dankbaar voor het geduld van de teams, terwijl hij zijn eigen opties afweegt. "Maar ik moest ook geduldig zijn", benadrukt hij. "Het is niet dat ik de enige ben die een beslissing moet nemen." Daarnaast is Sainz verbaasd over het feit dat de rijdersmarkt zo vroeg op gang is gekomen dit jaar. "Waarom heeft iedereen zo veel haast? Ik herinner me een tijd dat dit soort situaties pas rond de zomerstop of ergens in september begonnen."

Sainz zou op het lijstje staan van Alpine, Williams, Sauber/Audi en sinds kort weer van Mercedes, waar teambaas Toto Wolff eerder dit jaar de deur leek dicht te gooien om deze onlangs weer op een kiertje te zetten. Veel meer andere opties zijn er niet bijgekomen, maakt Sainz op niet mis te verstane wijze duidelijk. "Zijn er nieuwe teams in de Formule 1? Nee. Ik denk dus niet dat ik meer opties heb."