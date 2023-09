Sainz zat met engineers in F1-zomerstop: Dat betaalt zich nu uit

Het Formule 1-seizoen 2023 startte voor Ferrari niet zoals gehoopt. De SF-23 was niet snel genoeg om de RB19 van Red Bull Racing bij te houden en ook Aston Martin en Mercedes kwamen met betere auto's op de proppen. Zo nu en dan werd er een podium gescoord, maar meer dan dat zat er niet in. Voor Carlos Sainz reden genoeg om de koppen bij elkaar te steken en eens te onderzoeken waar nu precies het probleem zat. In de zomerstop belegde de Spanjaard een vergadering.

"Net voor de zomerstop begon ik een goed gevoel met de auto te krijgen. Tijdens de zomerstop ben ik met mijn engineers gaan zitten. We zeiden: 'Wat kunnen we doen om een weekend goed samen te brengen? De pace is er, we doen goede dingen, maar brengen het nooit samen.' Bij de start van de tweede helft zagen we meteen consistentere resultaten. De potentie was er dit jaar namelijk al wel", aldus de Ferrari-coureur, die op Zandvoort en Monza meteen goed presteerde, met zelfs een pole voor eigen publiek. "Maar hier [in Singapore] was het echt perfect. Het maakt me trots dat het harde werken en analyseren, in combinatie met de snelheid zoals afgelopen weekend, zich altijd uitbetaalt."

Op het Marina Bay Street Circuit moest Sainz er alleen wel voor knokken. In de slotfase kwamen de heren van Mercedes op verse mediums met rasse schreden dichter bij. De 29-jarige Ferrari-coureur maakte handig gebruik van Lando Norris, door de Brit in een DRS-positie te drukken. Zelf weet de Madrileen maar al te goed welk risico hij nam met zijn DRS-tactiek.

"Je weet dat je niet mag blokkeren of een fout mag maken" gaat hij verder. "Dat betekent namelijk dat Norris een kans krijgt om je met DRS in te halen. Als je besluit hem DRS te geven, hoop je dat het genoeg is om de Mercedessen achter je te houden. Er was een rondje waarbij Norris zo hard moest verdedigen, dat ik gas moest loslaten om hem weer DRS te geven. Die zet heeft mijn race denk ik wel gered, net als Lando's P2. Ik heb het idee dat ik anders de pineut was geweest. Als Mercedes Lando had ingehaald, hadden ze mij ook vrij eenvoudig kunnen passeren."

Video: Sainz wint de Grand Prix van Singapore en pakt zijn tweede F1-zege