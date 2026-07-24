Waarschuwing voor Sainz na moment met Max Verstappen tijdens F1-training in Hongarije

Carlos Sainz en Max Verstappen werden bij de FIA-stewards ontboden na een incident tijdens de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1. In de openingsminuten van de training trof Verstappen op weg naar bocht 12 een langzame Williams aan, waarbij hij gebaarde toen hij Sainz passeerde uit de langzame rechterbocht.

"Ongelooflijk, deze gasten. Dat was eigenlijk echt gevaarlijk. Hij trapte zelfs vol op de rem," meldde Verstappen over de radio.

De waarschijnlijke oorzaak van Sainz' actie kwam kort daarna naar voren, toen de Spanjaard meldde dat hij kortstondig de radiocommunicatie had verloren door een losgeraakte kabel. Beide coureurs werden vervolgens ontboden voor "vermeend onvoorspelbaar rijden" in bocht 12 – Sainz omdat hij onvoorspelbaar leek te remmen, Verstappen omdat hij daarna bijna volledig tot stilstand kwam op de racelijn om zijn ongenoegen over Sainz te tonen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Na beide coureurs te hebben ondervraagd, besloten de stewards Sainz een waarschuwing te geven, maar tegen Verstappen "geen verdere actie" te ondernemen. Sainz legde uit dat hij zijn remmen aan het opwarmen was voorafgaand aan een pushronde, en daarom vroeg remde op de racelijn.

De engineer van Sainz had hem meer dan eens gewaarschuwd dat Verstappen in een eigen pushronde naderde, maar hij hoorde dit niet omdat zijn radiokabel was losgeraakt. De stewards accepteerden deze verklaring, maar oordeelden dat Sainz onder dergelijke omstandigheden zijn remmen niet op de racelijn had moeten opwarmen.

Verdere verzachtende omstandigheden kwamen in de vorm van Verstappen die – ondanks zijn opmerkingen over de radio – zei dat hij weliswaar verrast was de Williams zo langzaam op de racelijn aan te treffen, maar dat hij het incident niet als gevaarlijk beschouwde. Sainz vertelde de stewards dat hij geen hinder had ondervonden van de Red Bull die vertraagde nadat hij hem was gepasseerd, waardoor Verstappen onbestraft bleef.

Sainz werd ook onderzocht voor "onvoorspelbaar rijden" in een afzonderlijk incident richting het einde van de sessie in bocht 9. Daar was hij degene die werd opgehouden, terwijl Alpine-reserve Paul Aron op de racelijn reed terwijl Sainz in een snelle ronde naderde. Daarna vertraagde Sainz sterk en leek hij Aron van de baan te drukken toen hij de Williams opnieuw passeerde. Maar de stewards accepteerden, na het bekijken van de videobeelden en het horen van Sainz, zijn verklaring dat hij de ronde simpelweg had afgebroken en verklaarden dat er geen verdere actie nodig was.

Charles Leclerc voerde voor Ferrari de tijdenlijst aan in de eerste vrije training, voor Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton.