Sainz kan eindelijk zonder angst voor crash pushen in Ferrari F1-75

De eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 was niet eenvoudig voor Carlos Sainz. Zijn prestaties ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc bleven achter en zelf voelde hij zich niet helemaal op zijn gemak in de nieuwe auto, de Ferrari F1-75. Daardoor had de Spanjaard moeite om alles uit de bolide te halen. Ook zorgden uitvalbeurten in Australië, Imola en Azerbeidzjan ervoor dat hij bovendien kostbare tijd in de auto misliep om het gewenningsproces te versnellen. Desondanks sloeg Sainz tijdens de Canadese Grand Prix knap terug. In de laatste fase van de race was hij de snelste man op de baan, maar Max Verstappen inhalen bleek uiteindelijk een brug te ver.

Enerzijds was Sainz na afloop van de race teleurgesteld dat hij de zege aan de WK-leider moest laten en hierdoor langer moet wachten op zijn eerste overwinning in de Formule 1. Op persoonlijk vlak zag hij de race in Montreal echter als een stap voorwaarts, want hij voelde zich meer op zijn gemak in de F1-75 dan tijdens eerdere races. Hierdoor kon hij dan ook meer de limiet opzoeken dan tijdens eerdere races. Als Sainz dit vasthoudt, kan hij zich mogelijk vaker mengen in de strijd met Verstappen en Leclerc. "Ik hoop het absoluut, maar ik heb enkele races geleden al gezegd dat ik het iets meer per race wil bekijken en niet te veel aan het kampioenschap of iets dergelijks wil denken", zegt Sainz daarover.

"Ik wil me concentreren op mezelf in een goed prestatiewindow krijgen en mij op mijn gemak voelen in de auto. Dat heb ik dit weekend gedaan en vanaf de eerste training leek ik erg snel, zowel in kwalificatietrim als qua race pace. In de race pushte ik voluit zonder angst dat de auto onder mij zou uitbreken, zoals ik bijvoorbeeld in Barcelona had. We hebben goede progressie geboekt en hebben enkele veranderingen doorgevoerd aan de auto om die iets meer naar mijn smaak te krijgen. Dat lijkt te werken. Tegelijkertijd denk ik dat ik meer circuits en meer verschillende soorten bochten nodig heb om daar echt gevoel voor te krijgen."

'Belangrijk dat Ferrari op Sainz kan rekenen'

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is tevreden met de progressie die hij ziet bij Sainz. De Italiaan denkt dat zijn coureur nu vaker kanshebber kan zijn op de overwinningen. "Het was een heel goede race en ik denk dat hij iedere race aan vertrouwen wint en steeds beter rijdt. Hij is blij en meer ontspannen. Ik weet zeker dat hij in de komende races gaat bewijzen dat hij een kanshebber is op de dagzege", vertelt Binotto. Hij ziet eveneens het belang voor Ferrari van een beter presterende Sainz. "Ik ben blij met de manier waarop hij heeft gereden en het is voor ons als Scuderia belangrijk dat we ook op hem kunnen rekenen en weten dat hij heel snel kan zijn."

Dat wil niet zeggen dat Sainz in Canada een perfect weekend afleverde. Zo gaf hij na afloop van de kwalificatie al toe dat hij in zijn laatste ronde in Q3 wat liet liggen en dus hoopt Binotto ook op dat vlak verbetering te zien, nadat Leclerc in de eerste acht kwalificaties telkens sneller was dan de 27-jarige coureur uit Madrid. "Om zo'n spannend gevecht met Red Bull en Max te winnen, moet je het hele weekend perfect zijn. En als er al iets niet perfect was bij Carlos, dan was het de kwalificatie. Dat heeft hem misschien wat gekost, want het er zit nogal een verschil tussen ervoor zitten en in de achtervolging moeten."