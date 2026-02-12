Sainz na eerste F1-testdag: "Nog veel ruimte voor verbetering"

De keuze van Williams om niet af te reizen naar Barcelona was pijnlijk, maar noodzakelijk, zo liet teambaas James Vowles vorige week al weten. Carlos Sainz, die woensdag het eerste deel van de openingsdag van de test in Bahrein voor zijn rekening nam, sluit zich daarbij aan. "Ja, het was frustrerend. Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik graag in Barcelona had willen rijden, om alvast een basis te hebben", zei de Spanjaard na afloop van zijn eerste sessie. "Helaas kregen we tijdens de winter te maken met een aantal problemen, een aantal onverwachte hindernissen. We moesten ons plan aanpassen en het beste maken van wat we hadden."

Hoe frustrerend het begin van de campagne ook was, Sainz heeft nog steeeds alle vertrouwen in het team en het project. "Dat vertrouwen is niet geschaad. Ik denk dat er wel meer besef is dat we op meerdere vlakken nog steeds niet op het niveau zijn waar we willen zijn. Zeker als we onszelf vergelijken met de topteams en de manier waarop zij hun winters doorbrengen, hun voorbereidingen treffen en omgaan met de veranderingen in de regelgeving. We weten dat er op veel gebieden nog veel ruimte voor verbetering is, maar toen ik bij Williams kwam, wist ik dat dit het geval zou zijn en ik ben hier om te helpen."

Probleemloos optreden

Sainz reed in zijn eerste optreden 77 probleemloze ronden op het Bahrain International Circuit. Na afloop was hij positief over de progressie die het team had geboekt. "Ik ben blij dat we alle ronden zonder problemen hebben kunnen rijden en dat we de achterstand op Barcelona hebben kunnen inhalen. Het was gewoon een heel erg productieve dag."

"Het voelde best goed in vergelijking met de simulator", vervolgde Sainz. "De auto deed min of meer wat we hadden verwacht. Het was erg winderig en erg warm, wat vooral 's ochtends erg zware omstandigheden opleverde met de wind, enz. Maar ja, Bahrein is nooit het beste circuit voor dit soort tests, omdat de baantemperatuur schommelt en het circuit gedurende de dag twee seconden beter of slechter wordt. Dus als je naar de kleinere dingen wilt kijken, is dat altijd lastig."

Carlos Sainz in actie met de Williams FW48 Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Waar het team deze dagen vooral bezig is met een ontdekkingsreis langs de nieuwe auto en krachtbron, kreeg Sainz al een eerste voorproefje van hoe die auto en motor in de praktijk gebruikt moeten worden. Echt een oordeel vellen over de driveability van de nieuwe generatie F1-wagens wilde hij nog niet. "Nou, ik heb tot nu toe natuurlijk nog maar 77 ronden gereden met deze regels, dus je kunt je voorstellen dat het leerproces en de leercurve voor mij enorm is", aldus Sainz. "Dus ik ben waarschijnlijk niet de meest ideale persoon om dit te vragen. Ik heb waarschijnlijk nog een paar dagen in de auto nodig om alles te evalueren." Die kans krijgt Sainz vandaag al: Alexander Albon rijdt donderdagochtend voor Williams. In de middag neemt Sainz het stuur weer over.