Sainz: Hoop op eerlijke kwalificatie Monaco F1

Het is algemeen bekend dat nergens zo belangrijk is om goed te kwalificeren voor een Formule 1-race als in Monaco. Inhalen in de smalle straten van het prinsdom is zo goed als onmogelijk, waardoor vooraan starten van levensbelang is voor het halen van een goed eindresultaat. Om dat te bemachtigen willen coureurs wel eens expres een rode vlag veroorzaken in de kwalificatie, om anderen dwars te zitten. Bekend is het incident met Michael Schumacher die in 2006, na in de kwalificatie de snelste tijd te hebben geklokt, zijn auto parkeerde in La Rascasse en zo pole veiligstelde. Carlos Sainz hoopt dat zulke trucs dit weekend niet plaatsvinden.

"Er zijn bepaalde incidenten geweest op stratencircuits, waar het voor ons als coureurs duidelijk was dat er expres een rode vlag werd veroorzaakt. In die gevallen was de FIA niet echt zo overtuigd als wij", verklaart de Spanjaard in aanloop naar de Grand prix van Monaco. "Ik weet niet wat hun definitie van 'met opzet' is, maar wij als coureurs weten heel goed wat met opzet is en wat niet. Het gaat interessant worden om te zien hoe daar dit weekend mee omgegaan wordt. Hier in Monaco is dat altijd een onderwerp van discussie."

Ondanks dat het gevaar van deze acties altijd op de loer ligt, heeft Sainz er vertrouwen in dat de coureurs komend weekend eerlijk spel spelen. "Laten we dat hopen en dat de coureurs eerlijk rijden in de kwalificatie, vooral in Q1 en Q3. En dat ze niet onnodig veel risico's nemen", vertelt de Madrileen.

Voorstander van Monaco

Met de komst van Miami en Las Vegas staan er naast Monaco nog twee races op de kalender die bekendstaan om alle glamour om de races heen. Voor Sainz staan de twee Amerikaanse races ver in de schaduw van Monaco. "Het enige wat daar beter is, is de race op zondag. Die kan in Monaco wel eens saai zijn. Ik zou graag willen dat ze een inhaalplek op het circuit creëren", verklaart de Ferrari-man. "Ze moeten kijken naar de stad en de lay-out van het circuit. Als er hard genoeg gewerkt wordt, dan kan het wel. Dat zou dit circuit nog mooier maken. Het zou voor ons coureurs ook ervoor zorgen dat we op zondag iets hebben om voor te gaan, in plaats van alles inzetten op de zaterdag. Maar, Monaco blijft de beste plek voor een glamour-race."