Sainz droomt van podium in thuisrace met hulp van Ferrari-upgrade

Na een moeizaam begin van het Formule 1-seizoen 2023 hoopt Ferrari dit weekend in Spanje een stap naar voren te kunnen zetten met een grote update voor de auto, waarbij vooral de aangepaste sidepods in het oog springen. Volgens Carlos Sainz moet de nieuwe aerodynamica vooral sterker maken in de race. De Spanjaard hoopt dan ook zondag voor eigen publiek zijn rentree te maken op het ereschavot.

“We hebben een upgrade, maar de tijd zal leren hoe goed die is”, vertelt Sainz in de persconferentie. “We slaan een beetje een nieuwe weg in, waarvan wij denken dat het de juiste is om tot een auto te komen die zich beter laat besturen, constanter presteert en sterker is in de races, wat onze voornaamste zwakke plek is gebleken.”

“Iedereen heeft kunnen zien dat we geen gemakkelijk begin van het seizoen achter de rug hebben, maar met deze eerste stap in een nieuwe richting hopen we de tekortkomingen die we hebben weg te kunnen werken”, aldus de coureur uit Madrid. “We realiseren ons echter terdege dat deze upgrade onze levens niet van de ene op de andere dag zal veranderen. Dit is nog maar de eerste van vele stappen die nog moeten gaan komen.”

De nieuwe onderdelen op de SF-23 zijn versneld geïntroduceerd vanwege de magere seizoensstart van de Scuderia. Sainz: “Je kunt je niet voorstellen hoe hard er gewerkt is in Maranello om dit pakket naar voren te halen. Het stond voor pas veel later in het seizoen gepland. Maar vanwege de situatie is er door de hele fabriek de afgelopen maanden volle bak gewerkt om het pakket eerder op de wagen te kunnen brengen.”

Overwinning voor eigen publiek?

Sainz heeft goede hoop dat hij dit weekend voor eigen publiek voor het podium kan meedoen. “Een podium is niet onmogelijk”, zegt hij. “Ook al domineert Red Bull weer, dan is er nog steeds een derde plek op het podium beschikbaar, waar we elk weekend voor vechten met Fernando [Alonso] en Lance [Stroll] en de twee Mercedessen. Dat gevecht is continu gaande. Aston Martin is vooralsnog dan misschien de sterkere geweest op de racedag, maar daarom proberen we onze auto ook te verbeteren en sneller te maken.”

De overwinning is volgens hem te hoog gegrepen. “Er zijn circuits geweest waar we Red Bull het iets lastiger konden maken in de kwalificatie, maar ik verwacht wel dat zij nog wel wat races vooraan blijven hoor, alvorens iemand ze kan laten struikelen”, denkt Sainz. “Ze presteren momenteel op zo’n hoog niveau, doordat ze dit seizoen een zeer sterke auto hebben.”

En hoe staat het met de mogelijkheid om aanstaande zondag samen met Fernando Alonso op het podium te staan in Barcelona? “Dat zou gigantisch zijn”, aldus Sainz. “Vooral als één van ons twee op de bovenste trede zou staan, natuurlijk. Dat zou helemaal geweldig zijn. Als we tweede en derde zouden eindigen, zou dat ook al heel cool zijn. Maar als een van ons zou winnen, zou het publiek volledig uit zijn dak gaan. Maar ook zonder overwinning zou het volgens mij een mooie dag voor Spanje zijn, als we met zijn tweeën op het podium staan. Dat zou ook al heel goed zijn.”