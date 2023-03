Nadat Red Bull Racing in 2022 al oppermachtig met beide wereldtitels aan de haal ging, werd verwacht dat de titelstrijd in 2023 spannender zou worden. De hoop daarop is in de eerste twee raceweekenden van het jaar eigenlijk al de grond in geboord. Zowel in Bahrein als Saudi-Arabië stak het Oostenrijkse team met kop en schouders boven de concurrentie uit. Max Verstappen en Sergio Perez wisten allebei een race te winnen en de andere race op P2 af te sluiten, waardoor de coureurs eerste en tweede staan bij de rijders. Bij de constructeurs is de overmacht van Red Bull zo mogelijk nog groter, want het heeft tot dusver 87 van maximaal 88 punten gescoord. Alleen het punt voor de snelste ronde in Bahrein ontbreekt. De naaste achtervolgers, Aston Martin en Mercedes, volgen op maar liefst 49 punten achterstand.

Ferrari slaagde er in Bahrein en Saudi-Arabië niet in om een bedreiging te vormen voor Red Bull, dat lijkt af te stevenen op een zeer succesvolle campagne. Het doet weinig goeds voor de spanning, maar daar heeft Carlos Sainz eigenlijk geen probleem mee. "Ik heb nooit een probleem gehad met een dominerend team, want ze verdienen het als ze het zo goed hebben gedaan", zegt Sainz over de ijzersterke prestaties van Red Bull. "Ik hoopte dat wij het waren en dan was ik boos geworden als mensen zich zorgen maakten omdat wij domineren."

Bovendien vindt Sainz het niet verrassend dat er één team is dat veel beter presteert dan de andere renstallen, al is het maar omdat dit in de Formule 1 vaker het geval is geweest. "De Formule 1 is helaas een sport die meer om de auto's draait dan om de coureurs. We weten dat deze factor vaker het verschil maakt, al heeft Red Bull ook een heel sterk rijdersduo. Maar als een auto heel goed is, dan kunnen de overige coureurs maar weinig doen om toch in dat gevecht te blijven. Het is onderdeel van hoe F1 werkt. Dat hebben we in het verleden gezien, het is niet iets nieuws. En de inhaalrace van Max vanaf P15 bewijst dat zij er bovenuit steken."

Bevestiging van dominant Red Bull en probleemfactor Ferrari

Red Bull boekte in Jeddah de tweede dubbelzege op rij en deed dat met groot vertoon van macht. Perez won vanaf pole, terwijl Verstappen dus vanaf P15 naar P2 reed. Fernando Alonso was op twintig seconden de naaste achtervolger van de Red Bulls, die deze voorsprong in 30 ronden bij elkaar reden zonder in het laatste deel van de race echt voluit te gaan. Sainz denkt dan ook dat de tweede race van het seizoen de bevestiging is van de dominantie van het Oostenrijkse team. "In het eerste deel van de eerste stint gaf ik alles, maar zij vlogen gewoon. Red Bull heeft aan het begin van de stints één seconde marge, net als in de kwalificatie. Daarna wordt het meer, omdat wij zelfs op goed asfalt meer slijtage hebben. Het bevestigt voor mij waarop wij ons moeten verbeteren én dat Red Bull echt dominant is."

