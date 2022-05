De F1-coureurs hebben al vanaf vrijdag te maken met ontzettend warme omstandigheden. Het kwik in de kwalificatie steeg naar bijna 35 graden en ook stond er windje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Carlos Sainz moet al het hele weekend zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc en in de Spaanse kwalificatie was dat niet anders. In Q1 werd hij met een verschil van 0.031 seconde nipt tweede achter de Monegask. Max Verstappen leidde het tweede deel, met Sainz wederom op P2. In het laatste en belangrijkste gedeelte stampte Leclerc een rap rondje uit de grond en ook Verstappen was de Madrileen te snel af. Sainz start de GP van Spanje zodoende vanaf de derde positie.

"Ik heb voorlopig een lastig weekend. De omstandigheden met de hitte en wind zijn vooralsnog niet eenvoudig geweest, maar ik reed vandaag een solide rondje. Dit stelt ons in staat om in de race te knokken", zegt Sainz. De derde startpositie houdt in dat hij direct achter Leclerc plaatsneemt en dus vanaf de ideale lijn start. "De start wordt belangrijk. Ook het bandenmanagement gaat een belangrijke rol spelen. Hopelijk komen we een beetje lekker van onze plek. Het is in ieder geval een prima positie om van te beginnen. Het was alleen geen perfecte kwalificatie."

Sainz is gebrand op een goed resultaat en hongerig naar zijn eerste Formule 1-zege. De Spaanse rijder is al een aantal keer uitgevallen en heeft zijn teamgenoot al zien winnen. Het is vooral zaak om beter om te gaan met de banden dan Red Bull, al deden de Oostenrijkers dit in Italië en Amerika beter. Toch is Barcelona weer een geheel nieuw hoofdstuk: "Morgen is echt alles mogelijk", gaat hij verder. "Ik ga mijn uiterste best doen om bij de start meteen vooraan te komen en hopelijk kan ik vanaf daar aan de leiding gaan."