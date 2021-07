Sainz moet naar derde Ferrari-motor grijpen voor Hongaarse GP

Carlos Sainz sloot de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije af met de twaalfde tijd. Na afloop van de vrijdagse trainingen kwam Ferrari er tijdens controles achter dat enkele parameters van de krachtbron niet naar de zin van het team waren. Daarom werd dus besloten om de huidige krachtbron uit de SF21 van de Spanjaard te halen, zodat die kan worden teruggestuurd naar het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello. Daar wordt verder gekeken naar de vermeende problemen.

Ferrari heeft bij de motorwissel niet teruggegrepen naar de eerste krachtbron die Sainz dit seizoen gebruikt heeft. Er is gekozen om een gloednieuw exemplaar in de auto te monteren, wat voor de 26-jarige coureur zijn derde krachtbron van het seizoen is. Dat is meteen ook de laatste die hij kan inzetten zonder daarvoor een gridstraf te ontvangen. De extra werkzaamheden zorgden er wel voor dat Ferrari zich niet heeft gehouden aan de avondklok die geldt voor het F1-personeel. Twee keer per seizoen mogen de teams langer doorwerken, voor Ferrari was dit de eerste keer van 2021.

Hungaroring legt zwakke plekken SF21 bloot

Voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije werd verwacht dat Ferrari in Hongarije sterk voor de dag zou komen, mede door het sterke optreden in Monaco. De snelheid viel vrijdag echter wat tegen op de Hungaroring, want beide Ferrari-rijders sloten de dag buiten de top-tien af. Voor Sainz is dat geen totale verrassing, want de lay-out van het circuit speelt de SF21 niet echt in de kaart. “Voordat we hier kwamen, wisten we helaas al dat we wat zwakke plekken hadden in ons pakket. We weten dat onze auto in bepaalde bochten op dit circuit niet bepaald goed zou zijn en dat hebben we bewezen [op vrijdag]”, aldus Sainz.

“In Monaco zouden we nooit op P11 en P12 staan in een training. Maar zodra we hier de verkeerde richting insloegen, stonden we meteen buiten de top-tien. Het laat zien dat we op dit soort circuits een stuk kwetsbaarder zijn. Het is geen Monaco. We moeten hopen dat we wat snelheid terug kunnen vinden en proberen om vooraan de middenmoot te staan. Maar het is niet makkelijk, want de Alpine ziet er heel snel uit. Dat geldt ook voor McLaren en Aston Martin. Het middenveld ziet er heel close uit, dus het wordt een zeer interessante strijd voor Q3.”