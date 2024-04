Sainz denkt nog niet aan zege in Japan: "Red Bull F1 stapje voor"

Red Bull voerde de boventoon in de eerste vrije training, die door regen later op de middag ook de enige representatieve sessie van de vrijdag in Japan was. Max Verstappen hield Sergio Pérez achter zich, al zat Carlos Sainz er niet ver achter. Hij noteerde een rondetijd van 1.30.269 en was twee tienden langzamer dan Verstappen en kwam slechts 32 duizendsten tekort op Pérez. Sainz is vooralsnog tevreden om te zien dat hij er net als in Australië weer goed bij staat.

"In de eerste vrije training stonden we een klein beetje dichter bij de Red Bulls", vat Sainz de vrijdag samen. "We hadden een positief gevoel verwacht na de vooruitgang die we hebben geboekt sinds vijf maanden geleden." De Ferrari-coureur wil echter nog niet te hard van stapel lopen. "Het is de eerste vrije training, je weet niet met hoeveel brandstof of welke motorinstelling [de andere teams] hebben gereden. Maar het geeft een goed gevoel om binnen een paar tienden van een seconde te staan, ook al zal het dit weekend ingewikkeld worden."

Op basis van die eerste vrije training vermoedt Sainz dat hij niet zomaar voor een herhaling van zijn verrassende zege in Australië kan gaan. "Ik denk dat het spannend gaat worden met de McLarens en Mercedes", voorspelt de Spanjaard. "Red Bull ligt nog steeds een stap voor, maar het zou een interessant gevecht moeten worden." Hij legt uit dat het gevoel op Suzuka 'niet heel anders' is dan in Australië. "Ik had veel vertrouwen in Bahrein, Jeddah en Australië. In de winter begrepen we de auto en alles lijkt te werken. De auto is beter dit jaar, dat helpt."

Voor Charles Leclerc verliep de eerste vrije training minder soepel. Hij gaf een halve seconde toe op Verstappen en werd zesde. "In de eerste vrije training hadden we vastgesteld waar we in de afstelling aan moesten werken, maar toen reden we amper in de twee vrije training dus konden we niet de antwoorden vinden waar naar zochten voor een snelle ronde", zegt Leclerc. "We moeten ons daar dus morgenochtend op concentreren om gereed te zijn voor de kwalificatie."