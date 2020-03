Sainz heeft geen probleem met beeldvorming Drive to Survive 2

De teams van Sainz en Ricciardo (McLaren en Renault) staan centraal in de derde aflevering van het tweede seizoen van Drive to Survive, die toepasselijk ‘Dogfight’ is getiteld. Vooral Sainz werd voor deze aflevering van zeer nabij gevolgd door de cameralieden van Netflix rond de Grands Prix van Azerbeidzjan en Spanje.

Sainz had daar geen problemen mee, net zoals hij het niet erg vindt dat de ‘rivaliteit’ met Riccirado flink werd aangezet: “Het was goed, ik vond het leuk. De rivaliteit met Daniel hebben ze waarschijnlijk wat overdreven. Maar tegelijkertijd: als je ziet hoeveel mensen er nu op me afkomen die me zeggen hoe geweldig ze deze aflevering vonden, dan heeft het een groot effect op de Formule 1”, zegt de Spanjaard in gesprek met Motorsport.com. “Zelfs als ze de rivaliteit wat hebben overdreven, ik vind het prima.”

Ook Romain Grosjean - die met Kevin Magnussen, Guenther Steiner en het Haas-team een grote rol heeft in de tweede aflevering – is enthousiast, maar heeft wel een voorbehoud. “Als je me vraagt naar de Haas-aflevering dan had ik graag wat meer willen zien van het enorm harde werk dat het team achter de schermen heeft verricht. We weten allemaal in wat voor slechte situatie we zaten, maar hoe het team zich daar uit heeft proberen te worstelen zat blijkbaar niet in het scenario.”