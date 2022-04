Zwaar teleurgesteld stond Carlos Sainz Jr. na de kwalificatie de pers te woord, na de finish van de eerste F1-sprintrace van het seizoen was dat anders. Door zijn crash eerder dit weekend moest de Ferrari-coureur als tiende aan de wedstrijd starten, maar het tempo in de F1-75 bracht hem naar de vierde plek. Sainz maakt zich echter nog wel druk over de bandenslijtage, met name aan de voorkant.

"Ik denk dat dit vandaag wel het maximale was. Ik wist vooraf al dat een plek in de top-vijf of top-vier mogelijk was, uiteraard hoopte ik op de vierde plek. Dat is uiteindelijk gelukt en ik zit er dus bij in de strijd die morgen plaatsvindt. Het was een prima wedstrijd", zegt de Spaanse coureur tegen Sky Sports. Het leek erop dat Sainz zich prima kon redden met de F1-75 en haalde de ene na de andere rijder in, toch bleek het allemaal niet zo eenvoudig. "Ik ben blij dat het er van de buitenkant soepeltjes uitzag, dat was in de auto wel anders. Ik ben nog steeds niet blij, een foutje zoals gisteren bewijst dat. Ik begrijp de auto nog niet voor de volle honderd procent, maar ik doe mijn uiterste best."

In de sprintrace bleek de Ferrari te worstelen met bandenslijtage, hierdoor verloor Charles Leclerc de zege aan Max Verstappen. Ook Sainz ontkwam niet aan degradatie van de banden. "Deze rondjes waren ontzettend belangrijk. Je moet voelen hoe de auto zich in vuile lucht gedraagt. De slijtage was echt hoog. Bij Charles zag je dat hij meer slijtage had aan de voorzijde dan de beide Red Bulls. Dit was een goed moment om de race te simuleren, met name de eerste stint zondag. Dit geeft een beter beeld van wat we dan kunnen verwachten."