Sainz: Geen haast met bespreken van contractverlenging

Sainz voegde zich vorig jaar bij McLaren en werd daar teamgenoot van rookie Lando Norris. Voor het eerst in zijn F1-carrière kreeg de Spanjaard een tweejarig contract aangeboden. De positieve samenwerking, de competitieve wagen en het vertrouwen dat Sainz opdeed, leidden ertoe dat hij zesde werd in het kampioenschap en in Brazilië zelfs zijn eerste F1-podium behaalde.

Het eerste contractjaar zit er inmiddels op. Hoewel hij prijsgaf dat hij al enkele inleidende gesprekken heeft gevoerd met McLaren over de toekomst, ziet hij zich niet genoodzaakt om dat proces te versnellen. "Het is duidelijk geen geheim dat ik erg blij ben hier bij McLaren, en er gebeurt het een en ander op de achtergrond", aldus Sainz toen hij naar zijn toekomstige situatie gevraagd werd door Motorsport.com. "We zijn al begonnen met de gesprekken, maar we gaan het rustig aan doen. Het is nog maar februari, dus er is geen enkele haast geboden. Ik ga niet ontkennen dat ik erg gelukkig ben bij dit team en dat ik veel vertrouwen heb in dit project en de manier waarop het uitpakt."

McLaren F1-teambaas Andreas Seidl weergalmt de gedachten van Sainz en zegt dat het team niet te vroeg in de formele contractbesprekingen wil duiken. "We houden er allemaal van om altijd zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Maar vooral op dit vlak denk ik dat er momenteel geen haast nodig is om beslissingen te nemen of aankondigingen te doen. We gaan gewoon het 2020-seizoen in. Nu zijn we erg blij met Lando en Carlos, met wat ze vorig jaar hebben gedaan. Dus het is nu belangrijk voor ons als team om de volgende stap te maken. Ik weet zeker dat zij dat ook kunnen met alle lessen van vorig jaar en dan denk ik dat er geen reden is om iets te veranderen met het oog op de toekomst", zei hij.

Sainz ging nog eens in op hoe de stabiele omgeving hem heeft geholpen het maximale uit zichzelf te halen. "Ik denk dat het een grote rol heeft gespeeld in de manier waarop het seizoen is verlopen. Een beetje stabiliteit helpt elke atleet of coureur. Mij zeker. Ik heb dat nooit gehad in het verleden, dus ik wist niet wat voor invloed het zou hebben. Het had uiteindelijk een heel goed effect op mijn prestaties, want het betekende dat ik me kon concentreren op mezelf, op hoe ik een betere coureur kon zijn en op hoe ik mijn team kon helpen beter te worden. Het betekende gewoon dat ik tot een meer complete coureur kon uitgroeien."

Met medewerking van Luke Smith